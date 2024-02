“Un anno di Sofia nel cuore”: 300mila euro raccolti dall’associazione fondata dalla studentessa genovese morta per un angiosarcoma

Genova. In soli 12 mesi di attività l’Associazione Sofia nel Cuore ha raccolto 300.000 Euro. La cifra è stata destinata in gran parte all’Italian Sarcoma Group a favore della ricerca sull’angiosarcoma cardiaco, la rara malattia che ha messo fine alla vita della studentessa genovese Sofia Sacchitelli, a soli 23 anni. Questa mattina, ad un anno esatto dalla nascita dell’Associazione, sono stati presentati a Palazzo Tursi gli obiettivi raggiunti e le prospettive future.

“Oggi il sogno di Sofia è più vicino a diventare realtà, grazie al supporto di tante persone – ha dichiarato Ilaria Sacchitelli, sorella di Sofia e Presidente dell’Associazione Sofia nel Cuore – E’ per noi motivo di profonda gioia essere riusciti a finanziare un importante progetto di ricerca dell’Italian Sarcoma Group che, nel giro di pochi anni, ci consentirà di comprendere meglio questa malattia rara, la cui incidenza è di 2 casi su un milione di persone e la cui prognosi è ad oggi infausta”. Ha infatti preso il via a dicembre il nuovo progetto di ricerca dell’Italian Sarcoma Group: uno studio osservazionale prospettico sugli angiosarcomi primitivi localizzati, che Sofia ha supportato con la sua volontà e la sua determinazione, attraverso l’Associazione fondata pochi giorni prima di morire.

E’stato inoltre acquistato e donato al Policlinico San Martino di Genova, sede dell’Università che Sofia frequentava, un elettromiografo di ultima generazione, per lo studio approfondito della funzionalità muscolare e neurologica.

L’attività di raccolta fondi dell’Associazione Sofia nel Cuore proseguirà senza sosta anche nel 2024, a partire dal grande concerto Made in Genova che si terrà il giorno 11 maggio presso il Teatro della Corte. A salire sul palco saranno i Cugini della Corte, che si esibiranno nel loro inedito “Farfalla Bianca”, dedicato proprio a Sofia. L’incontro a Palazzo Tursi è stato l’occasione per ripercorrere il primo anno di vita dell’Associazione Sofia nel Cuore e le iniziative benefiche organizzate e promosse in questi 12 mesi. Oltre alla Presidente Ilaria Sacchitelli, sono intervenuti l’Assessore del Comune di Genova Paola Bordilli, l’Assessore di Regione Liguria Simona Ferro, la D.ssa Silvia Stacchiotti Presidente dell’Italian Sarcoma Group, il Prof. Marco Damonte Prioli Direttore Generale del Policlinico San Martino, il Prof. Flavio Villani Direttore di Neurofisiopatologia del Policlinico San Martino, il Prof. Piero Ruggeri Preside di Scienze Mediche e Farmaceutiche di Unige, il gruppo musicale Cugini della Corte.

Chi desidera supportare il progetto di Sofia può farlo destinando il 5 per mille o effettuando una donazione all’Associazione Sofia nel Cuore (IBAN: IT56 M030 6909 6061 0000 0194 003).