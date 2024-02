Turismo, per Pasqua prenotazioni a rilento. Gli albergatori: “No al numero chiuso, alzare la qualità”

Genova. Mentre le Cinque Terre sono quasi sold out per il periodo pasquale, secondo quanto riferito dal presidente Giovanni Toti, nelle strutture della riviera genovese le prenotazioni non decollano ancora. Primi segnali in chiaroscuro per le strutture ricettive che hanno dovuto affrontare un inverno un po’ sotto le aspettative, con un periodo natalizio in sordina compensato solo in parte dall’onda lunga di Capodanno, pur confortati da un 2023 che i numeri ufficiali del turismo in Liguria – ancora in elaborazione – dovrebbero incorniciare come straordinario.

“È ancora presto, ma l’anno scorso le prenotazioni per la primavera e l’estate andavano più velocemente – commenta Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria con un punto d’osservazione privilegiato sul Tigullio -. Pesa soprattutto il mercato americano, che normalmente si blocca durante le elezioni. Quest’anno la Pasqua cade molto presto, quindi dovrebbe già sentirsi a livello di pernottamenti, ma questo non succede ancora. La neve residua in montagna potrebbe frenarci un po’. Però io sono ottimista, penso che le prenotazioni arriveranno all’ultimo minuto e credo che il 2024 si chiuderà anche meglio del 2023″.

Ben diverso il mercato dell’estremo Levante ligure, dove continua a tenere banco la polemica per i rincari tariffari sui treni decisi dalla Regione. “Secondo i numeri dei portali di prenotazione si evince, dalle poche proposte ancora presenti, che il weekend pasquale sta andando molto bene per gli operatori del territorio. Le Cinque Terre possono contare infatti su un numero ridotto di hotel, mentre gran parte dell’ospitalità è in affittacamere, b&b e locazione di appartamenti a uso turistico. Inoltre si tratta di un territorio che accoglie soprattutto un turismo internazionale che ricerca quasi esclusivamente le proposte attraverso l’online, pertanto i portali hanno la copertura pressoché totale dell’accoglienza”, spiegano Toti e l’assessore al Turismo Augusto Sartori smentendo le notizie su un “picco di disdette” rilanciate in queste ore dal Partito Democratico. A promuovere le Cinque Terre è anche la rivista americana Forbes che le ha inserite tra le sette mete italiane consigliate.

“Dicembre ha tenuto nonostante le premesse – continua Werdin – perché all’inizio le prenotazioni erano molto basse, per via della neve in montagna. In alcune località abbiamo recuperato col veglione di Capodanno, anche se poi abbiamo perso qualcosa per il meteo all’Epifania. I dati definitivi non li abbiamo ancora, ma a sensazione è andata leggermente peggio dell’anno prima. A gennaio, invece, sta andando meglio. Teniamo conto che in bassa stagione influisce molto il turismo congressuale e in Italia sotto questo aspetto c’è crisi”. La destagionalizzazione, insomma, non è ancora un obiettivo raggiunto: “Se lavoriamo di più nelle basse stagioni è perché riusciamo a conquistare una clientela che sceglie una regione mite per fare sport come trekking e bici. In altre parole dobbiamo porci come un’alternativa allo sci“.

Intanto s’infiamma il dibattito sul numero chiuso dopo che il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas ha annunciato l’intenzione di istituire un ticket di 5 euro per l’accesso alla Baia del Silenzio fissando un limite massimo di ingressi. “Non penso sia una buona immagine – commenta Werdin -. Dobbiamo invece aumentare il livello del territorio facendo in modo che arrivi gente alto-spendente. Non devono arrivare pullman con centinaia di turisti che alla fine non lasciano niente sul territorio. Certo, dipende da tutti noi, albergatori, esercizi pubblici, rendere appetibile un territorio: a quel punto saremo giustificati se alzeremo il prezzo e non ci vorrà un tornello per entrare”.

L’esempio fornito dal presidente degli albergatori è emblematico: “L’anno scorso a Portofino hanno scaricato 4.500 crocieristi in piazzetta, è assurdo. Un cliente magari arriva in viaggio di nozze, paga e si trova la piazzetta strapiena di gente in braghette corte che è scesa da una nave per risalirci dopo qualche ora. Così ci facciamo del male da soli: se i turisti tornano indietro scontenti è un boomerang“. Insomma: no al ticket per entrare, sì a un innalzamento della qualità (e quindi dei prezzi) per evitare il sovraffollamento: “Altrimenti ottengo solo una bolgia che paga per stare in spiaggia ma non spende niente”.

Intanto oggi a Milano si è aperta la Bit, la Borsa internazionale del Turismo, importante manifestazione di carattere internazionale che vede presenti oltre 1.100 espositori provenienti da 66 Paesi. Per la Liguria è presente l’assessore Sartori: “Ho incontrato nuovamente il ministro Santanché, con cui sono costantemente in contatto, per illustrare gli ottimi risultati della Liguria ottenuti nel 2023. Le 16 milioni di presenze registrate nella nostra regione sono frutto delle politiche turistiche volute e messe in campo da Fratelli d’Italia, unico partito politico ad avere sempre creduto in questo comparto nonostante fosse considerato da tutti come figlio di un dio minore e che invece oggi vedono l’Italia primeggiare con grande soddisfazione di tutti”.