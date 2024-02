Tunnel subportuale, Giordano (M5s): “Al via senza confronto coi cittadini”

Genova. “Amministrazione sempre più imbarazzante. Come definire altrimenti chi apre alle osservazioni di opposizioni e comitati e poi tratta quelle stesse osservazioni come carta straccia e dà il via ai lavori senza degnare la cittadinanza di un doveroso confronto?”. Lo dichiara il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano commentando l’avvio dei lavori del tunnel subportuale annunciato ieri dal sindaco Bucci.

“Non siamo contrari al tunnel subportuale. Siamo tuttavia convinti che, così come progettato, non risponda realmente alle esigenze viabilistiche della città e non sia in grado di ridurre entro il 2030 le emissioni climalteranti del 55%“, osserva Giordano.

“Al netto delle nostre osservazioni, depositate e puntualmente cestinate esattamente come è accaduto per svariati altri interventi, Genova fa ancora una volta i conti con progetti calati dall’alto e con un totale disinteresse per le istanze dei genovesi. Il risultato? Per ogni infrastruttura imposta senza percorsi partecipativi, ci sono almeno tre ricorsi al Tar, tutti autofinanziati dai cittadini“, conclude Giordano.