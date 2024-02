Tuffi Master, dominio Nuotatori Genovesi: arriva il sedicesimo scudetto

Genova. «Il sedicesimo scudetto consecutivo direi che parla da solo, con quasi il doppio dei punti rispetto alla seconda squadra classificata. Insomma, tecnicamente è stato un vero dominio della nostra scuola genovese». Non nasconde la soddisfazione Beppe La Magna Zimmermann, tecnico della squadra, quando racconta della nuova vittoria agli Italiani di Tuffi Master. Gli atleti della Nuotatori Genovesi non si fermano e mettono in bacheca un nuovo tricolore, il numero 16 in otto anni.

L’edizione indoor 2024 si è disputata dall’8 all’11 febbraio alla piscina Stadio Monumentale di Torino, dove si sono radunati atleti provenienti da tutta Italia per le gare master e propaganda. Sono 31 le medaglie conquistate dalla società genovese, tra gare individuali e sincro. La nostra squadra ha vinto il Campionato con 364,5 punti. Nettamente staccati i secondi classificati della Carlo Dibiasi (196 punti), seguiti al terzo posto dalla Canottieri Milano (194,5 punti).

Guida la classifica dei plurimedagliati Marco Scagliola, con cinque titoli italiani. Poi lo stesso La Magna Zimmermann con quattro ori, Monica Andrenacci (3 ori, 1 bronzo), Alessandro Clerici (3 ori). Almeno un titolo italiano a testa per Ilaria De Cecco, Marco Raimondo, Tiziana Di Sanza, Paolo Sassarini e Claudio De Bellis. Sul podio anche Vincenzo Rialdi, Antonino Sansone e Alberto Tortelli.

«Per Clerici (classe 1941) oltre ai tre ori, anche una medaglia al merito perché incarna lo spirito dei tuffatori master», sottolinea La Magna Zimmermann, che insieme a Scagliola ricopre il doppio ruolo di atleta e tecnico. Fuori dal podio Danilo Zampetti che ha comunque portato punti alla squadra per la vittoria finale.

«Davvero tutti bravi, anche coloro che hanno sbagliato qualcosa osando tuffi con coefficiente di difficoltà elevato, ma dimostrando comunque di possedere ormai buona tecnica e coraggio. Per fare un esempio, le uniche coppie a partecipare alla gara sincro dalla piattaforma da dieci metri erano della Nuotatori Genovesi».

«Anche la squadra propaganda è in crescita con il settimo posto finale», frutto di cinque medaglie e diversi buoni piazzamenti. Primo titolo italiano per l’esordiente Barbara Garipoli. Sul podio anche Matteo Cerlati, Sara Cerrato e Noemi Murgano. Anche Oleg Bruno tra i cinque atleti che hanno preso parte alle gare della categoria amatori. La Nuotatori Genovesi ha conquistato 66 punti. La vittoria è andata all’Asi Nuoto Modena con 238,5 punti.

Adesso per i master è partito il conto alla rovescia in vista del Campionato del Mondo in Qatar. I tuffi saranno in programma dal 23 al 27 febbraio: «Ancora una settimana di allenamenti ad Albaro e poi si parte per Doha per cercare soddisfazioni “mondiali”».