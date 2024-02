Treni, guasto al passaggio a livello di Bogliasco: ritardi sulla linea Genova-Sestri Levante

Genova. Inizio di giornata difficile per chi viaggia sui treni genovesi. Poco dopo le 6 di questa mattina, infatti, si è verificato un guasto ad un passaggio a livello tra Genova e Recco, secondo le prime informazioni a Bogliasco.

Immediato l’intervento dei tecnici, ma altrettanto immediate le ripercussioni sul traffico ferroviario sulla linea che attraversa il levante genovese con ritardi e cancellazioni, con particolare disagio per i tanti pendolari e studenti in viaggio all’alba.

Dopo un’ora di lavoro, il problema è stato risolto e dalle 7.15 Trenitalia comunica che la circolazione è tornata regolare e che i ritardi, arrivati fino a 70 minuti, iniziano gradualmente ad essere normalizzati.