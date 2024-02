Trattori a Sanremo, Landini: “Ottima ribalta per i diritti del lavoro, Amadeus dia spazio anche alla Cgil”

Genova. “Bene i trattori a Sanremo, ci saremo anche noi”. Maurizio Landini, segretario della Cgil, a margine di un incontro al Teatro nazionale di Genova – in occasione dello spettacolo “Fantozzi. Una tragedia” – interviene sulla notizia del possibile spazio che il conduttore del Festival, Amadeus, potrebbe concedere alle istanze degli agricoltori.

“Sanremo è una ribalta non solo nazionale ma ormai anche internazionale e se si dà spazio ai temi dei diritti del lavoro è importante – ha affermato – e anzi mi permetto, visto che a Sanremo ci sarà anche il ‘camper dei diritti’ della Cgil e del sindacato scuole per dire che per difendere i diritti bisogna bloccare l’autonomia differenziata mi auguro che Amadeus e Sanremo diano spazio anche a questa idea, che vuole unire il Paese e non dividerlo”.

Sul tema oggi ha parlato anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dicendo: “Se fossi Amadeus penso che i trattori sul palco del Festival di Sanremo li farei salire, chiedendo grande sobrietà e uno spazio contenuto e spiegando bene a chi non ha accesso a quel palco che non salgono perché ci sono le strade bloccate, ma perché rappresentano un pezzo importante della vita di tutti noi, altrimenti si crea un’ingiustizia nei confronti di chi avrebbe voluto quel palco e non ha potuto”.

“Di base gli agricoltori hanno molte ragioni e non da oggi – ha concluso – dopodiché è ovvio che decidano il curatore artistico e soprattutto l’editore. Credo che gli agricoltori abbiano avuto attenzione da questo governo, basti pensare agli investimenti del Pnrr. Complessivamente non si può dire che siano stati trascurati”.