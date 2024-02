Trapianti, Toti: “San Martino eccellenza nazionale, presto avvieremo anche quelli di cuore”

Genova. “Il primo trapianto in Italia di un organo senza interrompere la circolazione sanguigna al proprio interno avvenuto nei giorni scorsi al Policlinico San Martino conferma l’eccellenza del nostro centro nel panorama nazionale. All’equipe del dottor Andorno vanno i nostri complimenti per l’importante risultato raggiunto. Come Regione, dopo avere fatto riaprire il Centro trapianti di fegato nel 2021, siamo al lavoro per avviare già quest’anno , sempre al San Martino, anche i trapianti di cuore in modo da dare una risposta completa alle patologie cardiache” .

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta la notizia del trapianto di fegato effettuato presso il Centro Trapianti d’Organo del Policlinico San Martino, diretto dal dottor Enzo Andorno.

“La ricerca scientifica e tecnologica − aggiunge l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola − nell’ambito trapiantologico in questi anni ha cercato strategie utili a garantire il trapianto di organi che fino a qualche anno fa non sarebbero stati impiegabili perché considerati marginali, non idonei, a rischio. La riduzione sensibile dell’ischemia tra il prelievo e il trapianto, o addirittura la sua abolizione attraverso tecniche di perfusione, garantisce maggiormente il successo dell’intervento. Accanto all’attività di sensibilizzazione sulla necessità della donazione d’organo come atto di grande generosità e solidarietà portata avanti dal coordinamento regionale diretto da Alessandro Bonsignore, vi è anche l’impegno del centro trapianti del Policlinico San Martino diretto da Enzo Andorno mirato, attraverso tecniche di ricondizionamento degli organi, a garantire la loro maggiore disponibilità”.