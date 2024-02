Tragedia sul lavoro nel cantiere Esselunga a Firenze, nel 2023 i due incidenti a Genova

Genova. Il terribile incidente sul lavoro avvenuto questa mattina in un cantiere per la costruzione di una nuova Esselunga a Firenze – tre morti e ancora diversi dispersi tra gli operai travolti dal crollo di un solaio in cemento armato – riporta Genova a un anno fa.

Il 10 febbraio 2023 a Genova tre operai erano rimasti feriti, e solo per fortuna non c’erano state vittime, a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga di San Benigno. L’incidente era avvenuto in via Albertazzi. Tre mesi dopo, nello stesso cantiere, un altro episodio: una cancellata, cadendo, aveva investito, ferendolo in maniera grave, un altro lavoratore.

La Asl3 genovese fece sequestrare l’area e la procura di Genova aprì un fascicolo mettendo sotto la lente la ditta esecutrice dei lavori e quella che avrebbe dovuto effettuare i controlli sulla sicurezza. Dopo il dissequestro il cantiere è ripreso e come noto l’Esselunga di San Benigno è stata inaugurata il 24 maggio 2023.

Quest’oggi gli addetti alla realizzazione della nuova Esselunga in via Mariti, nel capoluogo toscano, non sono stati altrettanto fortunati. Secondo le forze dell’ordine ci sono almeno tre operai morti, tre estratti vivi dalle macerie (si tratta di tre operai di 37, 48 e 51 anni, tutti di nazionalità rumena, uno è in condizioni stabili, uno è in terapia intensiva e uno semi intensiva con prognosi riservata, anche se non con imminente pericolo di vita) e ancora dei dispersi.

Secondo una prima ricostruzione, a cadere sarebbe stata una delle travi portanti del tetto, che si sarebbe portata dietro la soletta. Il boato è stato descritto da alcuni residenti come “una bomba”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti esprime a nome di tutta la Regione Liguria profondo cordoglio: “Siamo vicini ai familiari di chi ha perso la vita – dichiara – al sindaco Nardella e al presidente della Toscana Giani. Ci uniamo ai ringraziamenti a tutti i soccorritori, impegnati incessantemente per cercare i dispersi mentre il nostro pensiero va ai feriti ricoverati in ospedale, con l’augurio di pronta guarigione. La speranza è che si possa al più presto far luce sulla dinamica di questo tragico incidente sul lavoro che deve essere un monito per tutte le Istituzioni a lavorare sempre di più e meglio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Sull’accaduto anche una nota di Rifondazione Comunista: “Altri morti sul lavoro. A Firenze. Di una ditta in subappalto. Magari aggiudicato al massimo ribasso – si legge in una nota del segretario provinciale Giovanni Ferretti – ogni giorno tre lavoratrici o lavoratori escono da casa per andare a lavorare, per non farvi più ritorno. Molto spesso per un salario da fame. I numeri e le statistiche sono lì, impietose, a sbatterci in faccia questa assurda realtà.Nello stringerci attorno alle famiglie delle vittime e ai loro compagni di lavoro, Rifondazione Comunista genovese urla a gran voce che non c’è fatalità né per quelle morti, né per gli stipendi da fame. Lottiamo, rivendichiamo, esigiamo un mondo in cui il lavoro abbia la sicurezza e la dignità che gli spetta! Finiamola con il sistema degli appalti e dei subappalti. Esigiamo che il parlamento approvi la legge per l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro e, oltre a questa, soldi per assumere gli ispettori necessari a garantire gli opportuni e costanti controlli”.