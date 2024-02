Toti tende la mano a Renzi: “Se abbandona Schlein e M5s e viene con noi, io sono felice…”

Genova. “Se Italia Viva farà parte” della coalizione e “abbandonerà quel carrozzone un po’ abborracciato di alleanze con Schlein, Cinque Stelle, sinistra estrema, verdi male interpretati, io sarò solamente felice. Ma direi che manca tempo”. Il presidente ligure Giovanni Toti tende una mano a Matteo Renzi, oggi pomeriggio a Genova per presentare il suo nuovo libro Palla al Centro, che dalle colonne de Il Secolo XIX lo incalza chiedendogli di decidere se sta “con gli europeisti o con i sovranisti di Fratelli d’Italia“.

E il governatore in sostanza ribalta la questione: decida lui se stare con noi o con l’opposizione. Anche perché “non ci sono pericolosi sovranisti in Liguria – replica sorridendo -. Magari siamo un po’ autonomisti, c’è un filo di sciovinismo legato alle antiche origini della repubblica marinara, ma non vedo cavalli di Frisia al Turchino o al confine con la Toscana. Credo non sia questo il tema”.

“Manca un anno e nove mesi alle elezioni, la maggioranza è felice e autonoma e va avanti a lavorare, quando arriveremo a ridosso delle elezioni decideremo chi sarà il candidato governatore, con quale compagine, con quali piani e progetti”, insiste Toti. Ma intanto il dibattito in vista delle regionali del 2025 si è ampiamente aperto e uno dei temi di discussione è proprio quale sarà la collocazione dell’area centrista, che in uno scenario pessimistico per il centrodestra potrebbe anche fare da ago della bilancia.

Intanto si parte da una certezza: Italia Viva, pur senza metterci il simbolo, ha sostenuto i candidati civici di Marco Bucci alle ultime comunali e continua a farlo attraverso consiglieri eletti (Davide Falteri) e membri della giunta (Mauro Avvenente). Che si possa replicare lo stesso modello per le regionali in Liguria non appare affatto improbabile.

“Italia Viva – riflette Toti – è un partito che ha molti progetti simili a quelli che stiamo portando avanti qua coi nostri alleati. Quando parliamo di territori credo si debba andare al nocciolo della questione: siamo d’accordo sulla Gronda, sul Terzo Valico, sulla diga del porto, sul rigassificatore, sulla necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti con qualche impianto che ci consenta di essere autonomi ed efficienti. Su queste cose ho sempre sentito da Italia Viva parole costruttive, quando sarà il tempo ci metteremo a un tavolo”.

Se i renziani sono in tutto e per tutto organici al centrodestra di Palazzo Tursi, i calendiani di Azione si sono dichiarati invece all’opposizione, soprattutto dopo l’esodo di consiglieri illustri dal Pd (come Sergio Rossetti in Regione e Cristina Lodi in Comune) che ha determinato allo stesso tempo la fuga degli iscritti che avevano sostenuto Bucci (Lorenzo Pasi e Federico Barbieri della lista civica Genova Domani). Carlo Calenda l’ultima volta a Genova aveva frenato sull’alleanza col centrosinistra appellandosi al “troppo presto”, ma soprattutto mettendo quasi un veto all’ipotetica candidatura di Andrea Orlando (“è stato mio collega di governo ma ormai la penso diversamente da lui su tante cose”). Insomma, la matassa è ancora tutta da sbrogliare.