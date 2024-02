Toti: “Sanità ligure in piano di rientro? Abbiamo un mese di tempo per evitarlo”

Genova. La sanità ligure finirà in piano di rientro? “Tenderei a dire che questo non accadrà. In assoluto è sempre possibile che vi sia la necessità di rientrare. Noi crediamo che questo non debba accadere e siamo sicuri che vi siano margini perché questo non avvenga. Per fortuna abbiamo un ente solido, un bilancio solido e abbiamo tempo ancora un mese per mettere in ordine conti che hanno ancora grande margine di sistemazione al loro interno”.

Così il presidente ligure Giovanni Toti risponde a margine di una conferenza stampa commentando le indiscrezioni riportate da Il Secolo XIX su un buco da 143 milioni per le aziende sanitarie regionali e una riunione andata in scena ieri con un ultimatum lanciato ai direttori generali. Il rischio è quello di dover presentare un piano di rientro d’intesa con lo Stato per coprire il disavanzo della sanità, azione che prelude spesso al commissariamento ad acta che in genere vede la nomina del presidente della Regione.

“Il bilancio delle aziende sanitarie non è in sé in difficoltà – precisa Toti -. Abbiamo investito moltissimo: il personale lo scorso anno è aumentato di 1.500 unità, abbiamo cercato di dare il più possibile ai cittadini e l’aumento di produzione lo dimostra. Questo ha un costo che va assorbito con efficienze di sistema, riorganizzazione, gestione oculata dei costi. Abbiamo fatto un percorso per razionalizzarli il più possibile”.

Le opposizioni intanto vanno all’attacco. “Il presidente continua ad autoassolversi, ha in mano la gestione della sanità regionale da nove anni come giunta e per due anni ha ricoperto il ruolo di assessore alla Sanità nei momenti cruciali legati alla pandemia – commenta Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. È stato lui a scegliere il nuovo assessore alla Sanità, Gratarola, ma le responsabilità sarebbero degli altri. Se c’è qualcuno che se ne deve andare il primo è proprio Toti. Questa giunta, è sempre più evidente, manca di programmazione e di una direzione di politica sanitaria piuttosto evidente e si affida all’intervento del privato per risolvere problemi che invece dovrebbe essere in grado di risolvere in mano pubblica. Metteremo in campo tutte le iniziative istituzionali per fare chiarezza sui conti e verificare le responsabilità che sono di natura politica. Toti, invece di andare fare sopralluoghi annunciati o inaugurazioni elettorali, venga in consiglio a faccia chiarezza sui conti della sanità ligure. Perché i suoi vezzi e le sue distrazioni le pagheranno i pazienti e gli operatori sanitari”.

“Per colmare il gravissimo buco nel bilancio della sanità ligure, causato anche dalla mala gestione dei direttori nominati dal presidente Toti, temiamo si vogliano operare ulteriori tagli nei servizi del sistema sanitario regionale: a pagarne le conseguenze sarebbero sempre e solo i cittadini, che da anni sono costretti ad affrontare assurde liste di attesa per visite ed esami diagnostici – interviene il capogruppo del M5s Fabio Tosi, che chiede di convocare una seduta urgente della commissione Salute -. Dopo quasi 9 anni di annunci e promesse disattese, è oramai chiaro a tutti che la nostra sanità è stata gestita malissimo e che le colpe non sono solo dei direttori, come sta cercando di far credere il presidente, ma anche e soprattutto di chi ha governato la più importante competenza che fa capo alla Regione, cioè di Toti e della sua giunta”.

“Dal “restart Liguria” Toti sta portando la sanità pubblica al “default Liguria”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Luca Garibaldi. “Prendiamo atto che la Giunta e la maggioranza ora discutano di quel disavanzo che fino a poco fa negavano esistesse e annunciano “piani di rientro” e nuove soluzioni emergenziali, per evitare il disastro. Il vero disastro però è alla fonte, cioè le politiche sanitarie di Toti, che non sono state in grado di garantire i servizi nella sanità pubblica: ha investito 60milioni di euro per abbattere le liste d’attesa, ma nel 2023 sono 850mila le prestazioni in più da affrontare. La mobilità passiva costa alla Regione 70milioni di euro quando nel 2016 era di 60 milioni (altro che miglioramento). Aumentano le liste d’attesa, manca il personale, aumenta la mobilità. E nel futuro il quadro è ancora più critico: che fine faranno i 50 milioni annunciati per le liste d’attesa, se si annunciano tagli per oltre 70 milioni? In otto anni nessun ospedale promesso da Toti è stato realizzato, con interi reparti ormai, mantenuti con il ricorso con personale a gettone. Senza risorse le ASL come li realizzeranno gli investimenti? Ora si annunciano tagli: quali altri servizi saranno colpiti? Si colpirà la medicina territoriale? La salute mentale? La neuropsichiatria infantile? O dovremo assistere a un blocco delle assunzioni per dover ripianare un bilancio mandato in ‘dissesto’ dalla Giunta Toti?”, si domanda il capogruppo PD.

“Ricordo alle opposizioni che per loro due volte siamo andati due volte in piano di rientro nei dieci anni dell’ultima amministrazione di sinistra, la terza volta è stata evitata per la finta cartolarizzazione degli immobili Arte, quindi tre – replica Toti -. Se accadesse saremmo 3-1, ma penso che continueremo a difendere la porta e ad essere 3-0. Le opposizioni fanno polemica su tutto senza riuscire a tirar fuori dal fuoco delle polemiche una buona idea neanche pagandola. Il bilancio delle opposizioni è certamente in pareggio: solo polemiche, zero buone idee”.