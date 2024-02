Torna “In viaggio con Gulliver”, seconda edizione nel Levante e novità in Valpolcevera

Genova. Il progetto Gulliver, coordinato dalla rete Lilliput, a piccoli passi nei musei e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, torna nel levante genovese con una rassegna dedicata alle famiglie con bambini di età compresa tra gli 0 e i sei anni e futuri genitori.

Diciotto appuntamenti, in programma da marzo a giugno, coordinati da un’equipe multidisciplinare di professionisti che spazieranno dalla genitorialità alle letture animate, dalla musicoterapia alla psicomotricità al museo. Non mancheranno i giochi, con “english for families” nell’arte, e i laboratori di teatro e di movimento, passando per quelli di scambio e co-creazione genitori-figli, prendendo spunto proprio dalle opere presenti in museo.

La rassegna ha già visto la partecipazione di oltre 700 mamme, papà, bimbe, bimbi, nonni, zii: numeri eccezionali che mettono in luce il forte desiderio di scoprire e vivere i luoghi culturali del territorio anche da parte di una fascia di pubblico “nuova”, come può essere una famiglia con bambini, a caccia di luoghi dove passare in maniera piacevole e costruttiva il tempo libero.

Con Gulliver, divertirsi alla GAM (Galleria d’Arte Moderna), alla Wolfsoniana, alle Raccolte Frugone e alla Biblioteca Brocchi è davvero possibile! I musei, grazie alla rete Lilliput a piccoli passi nei musei, da più di un anno sono stati trasformati #amisuradifamiglia, con punti attività Lilliput segnalati da animali ed elementi guida come un’onda (GAM), un cavallo (Frugone) e un lupo (Wolfsoniana). A ogni bambino che entra con la sua famiglia in libera visita, senza la mediazione di un operatore del museo, viene donato un kit per vivere l’esperienza museale, giocando con la creatività e l’immaginazione davanti alle opere d’arte e, insieme, conoscere le curiosità nascoste delle collezioni.

Lilliput è impegnata ormai da 6 anni ad aprire i luoghi di cultura a tutta la famiglia, lavorando affinché siano spazi senza barriere, capaci di contribuire in modo significativo alla crescita culturale e sociale dei bambini e delle famiglie, generatori di sensazioni e stimoli positivi, in cui poter ricevere strumenti per vivere al meglio la vita di tutti i giorni, rinforzando in questo percorso anche le competenze genitoriali.

Il team di Gulliver rappresenta la forza di questa rassegna che si muove in maniera fluida tra il mondo della cultura, della pedagogia e sanitario. I professionisti coinvolti infatti sono oltre 15 fra educatori museali, pediatri, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, ostetriche, attori, musicisti. Alla base di questa scelta, c’è il principio che cultura e salute viaggiano sullo stesso binario, come emerso anche nel report OMS del 2019 in cui si dimostra, con diversi studi scientifici, come le arti e la cultura possano contribuire alla salute, con un approfondimento specifico relativo agli effetti positivi sullo sviluppo del bambino sia dal punto di vista emotivo-relazionale, sia nell’ampliamento delle competenze linguistiche e comunicative.

Ad oggi sono una trentina i soggetti, anche istituzionali, coinvolti, tra cui figurano il Municipio IX Levante, il Comune di Genova, ASL 3, la Regione Liguria. Collaborano attivamente al progetto la Cooperativa Minerva, la Biblioteca Civica Brocchi, il Centro pedagogico Emile, Daria Mascotto arti del movimento, l’Associazione Mani Motò, la Casa Maternità Maree, la Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro, La Culla Musicale, Apel – Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria, Papillon, Nati per leggere Liguria e AIB Liguria, associazione italiana biblioteche Liguria, nonché i Consultori volontari Levante.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito della Missione Sviluppare Competenze dell’Obiettivo Cultura. “La cultura può rappresentare un elemento di sviluppo e di benessere per i singoli individui: questo diventa particolarmente importante nell’età in cui bambine e bambini iniziano a costruire la loro personalità e immaginano il loro ruolo nella comunità. Per questo – dichiara Arianna Spigolon, responsabile della missione Creare Competenze della Fondazione Compagnia di San Paolo – sosteniamo progetti che promuovono in modo capillare e diffuso l’uso di strumenti e linguaggi artistici e culturali nei contesti di apprendimento, rafforzando reti di collaborazione pubblico-private multidisciplinari tese all’attivazione di comunità educanti.”

Il Comune di Genova, attraverso il Municipio IX Levante, ha concesso il patrocinio all’iniziativa e, grazie alla collaborazione della Direzione Musei Civici, è stato consolidato il rapporto di co-progettazione avviato con la prima fase di Gulliver. In particolare i Servizi Educativi Musei e il Conservatore della Galleria d’Arte Moderna e delle Raccolte Frugone, hanno fornito il loro supporto nell’ideazione delle iniziative messe in campo presso i Musei di Nervi e realizzeranno direttamente alcuni degli appuntamenti. Le attività sono state pensate per aumentare la già ampia offerta esistente curata dai Servizi Educativi Musei rivolta a bambine e bambini, prevalentemente indirizzata alle scuole, ampliandola alle famiglie.

Con lo stesso spirito, visto anche il successo della passata stagione, Gulliver viene proposto da quest’anno anche nel territorio della Val Polcevera, grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo e in sinergia con il Comune di Genova. A piccoli passi, proprio come quelli dei bimbi nei musei, su questo nuovo territorio Lilliput ha avviato una mappatura dei siti e incontrato professionisti, realtà socio sanitarie e culturali che già operano in quell’area, nell’ottica di mettere in rete e co-progettare un cartellone di eventi per famiglie 0-6 tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Lilliput lavora per mettere in rete dirigenti culturali, operatori museali, artisti, professionisti della pedagogia e della salute, per fare lo sforzo di cambiare il modo di pensare la cultura in Italia. Non più la famiglia e il pubblico in funzione del museo, ma i luoghi della cultura sono chiamati a lavorare in primis per il benessere di genitori, nonni, zii e bambini. “Per fare questo – sostiene il team di Lilliput – è importante innanzitutto mettersi in ascolto dei bisogni di chi entra (o non entra) in uno spazio museale. E, per ascoltare e per capire, sono necessarie nuove competenze e strumenti: è proprio su queste che Lilliput lavora”.