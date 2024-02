Tiro a segno, dieci medaglie per il TSN Genova

A Rapallo, domenica 18 febbraio, si è aperta la stagione agonistica 2024 del tiro a segno. La sezione di Genova, la più antica società sportiva ligure (1951), registra subito la partecipazione di ben sedici tiratori.

Doppietta Savorani nella categoria Junior 2. Liang Xi (577), campione europeo junior 2023 nella pistola a squadre, conferma il suo grande valore in questa specialità precedendo il fratello Cheng Li (551). Matteo Canova (uomini B) si impone nella pistola a 10 metri con 561 punti, sul podio anche Mario Alessandro Sanguineti (550). Donne A: oro per Nicoleta Pavaloae (552). Francesco Provenzano (537 punti) conquista l’argento nel Gran Master maschile. Tra la Master il bronzo per Sabrina Bacherotti (530).

Nella carabina 10 metri. Yang Li Savorani mette in fila i suoi avversari nella gara Junior 1 con 610 punti, Lia Valeriya è leader nella stessa categoria femminile (527,6). Successo anche per la master Michela Ghiara (547,2).

“Sicuramente un ottimo avvio per i nostri tiratori, capaci subito di ben impressionare nella prima gara del 2024 – sorride Renato Masieri, presidente del TSN Genova -. Ci prepariamo ad affrontare questo intenso calendario annuale con voglia di ben figurare, ciascuno con i propri obiettivi da conseguire con impegno e passione”.