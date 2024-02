Tir resta incastrato tra i tornanti della Val Bisagno: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Genova. Ancora una volta un tir di grosse dimensioni è rimasto incastrato tra i tornanti delle alture genovesi. E ancora una volta cascata di disagi per i cittadini e residenti rimasti bloccati nelle proprie strade.

L’ultimo episodio questa notte quando un autoarticolato è rimasto bloccato nei tornati di via di Creto, esattamente ad Aggio. La chiamata alla polizia locale è arrivata poco prima delle 3 di notte e alle sette del mattino le operazioni erano ancora in corso, con diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto per provare a risolvere la situazione. Di fatto la strada che collega a Montoggio è bloccata.

Questo è l’ennesimo episodio che vede come protagonisti i tornanti collinari della Val Bisagno: una vera e propria trappola per i camionisti che, esausti delle chiusure autostradali, si fanno guidare dai navigatori senza però l’accortezza di verificare le misure della strada. In questo caso, il camionista ha provato a trovare una itinerario alternativo a causa della chiusura della A7 di questa notte dovuta all’incidente avvenuto poco prima delle 20, dove un camion si è ribaltato riversando il proprio carico sulla carreggiata. La autostrada è stata poi riaperta alle 4 del mattino.