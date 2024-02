Tir con rimorchio resta incastrato tra i tornanti: più di un’ora di retromarcia per uscire dalla strada

Genova. Per evitare i cantieri in autostrada, ha provato a seguire una strada alternativa segnalata dal navigatore, rimanendo però incastrato tra le curve “alla ligure” della strada di valico. Questo il copione oramai classico ripetuto anche questa notte da un camionista straniero, alla disperata ricerca di una “via di fuga” dai cantieri nostrani.

L’episodio, questa volta, è accaduto a Voltri, dove intorno alle 6, in via delle Fabbriche, la polizia locale è dovuta intervenire per chiudere la strada e permettere al tir con rimorchio di riuscire a guadagnare la libertà: non potendo fare manovra, però, l’autista è stato costretto a farla tutta in retromarcia.

Tutte le manovre sono state seguite e condotte dagli uomini della polizia locale. Questo episodio si aggiunge alla lunga lista di sventurati camionisti alla ricerca della strada perduta: l’ultimo episodio risaliva solo a qualche giorno fa, con un tir finito sulle alture di Sant’Ilario alla ricerca dalla A12.