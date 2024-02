Terapie bambini disabili, Toti: “Solo nel regime sovietico i politici decidevano le cure per i pazienti”

Genova. “Ho visto una polemica sui protocolli di cura che francamente non mi aspettavo di vedere a partire dal 1991 quando fu ammainata la bandiera sovietica dal Cremlino. Per la prima volta ho visto politici contestare protocolli decisi da professionisti del settore. Penso che solamente nel regime sovietico la politica decidesse l’appropriatezza della cura“. Sono le parole usate dal presidente ligure Giovanni Toti per rispondere alle critiche sollevate dalle opposizioni, tra cui il Pd, che ha chiesto di ritirare la delibera Alisa sulla definizione dei pacchetti terapeutici per i minori disabili.

Il tema è stato affrontato durante il punto stampa sulla sanità da Sara Pignatelli, responsabile della neuropsichiatria infantile di Asl 3: “Il lavoro svolto nella nuova delibera, in continuità con quanto stabilito dalla precedente delibera del 2018, si propone l’obiettivo di perseguire l’efficacia, l’appropriatezza e l’equità degli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi per tutti i bambini che si rivolgono alle neuropsichiatrie delle cinque Asl liguri. L’obiettivo era rivedere quella delibera per migliorarla”.

Tra le critiche mosse non solo a livello politico, ma anche da famiglie ed enti della riabilitazione che hanno promosso un ricorso al Tar contro il provvedimento, ci sono i nuovi limiti d’età fissati per poter usufruire di alcune terapie, “un principio che è scientificamente, clinicamente e politicamente sbagliato” secondo il Pd.

“Siamo andati a scandire in maniera più specifica alcuni timing perché la riabilitazione passa dal rispetto di finestre in cui sappiamo che gli interventi sono più efficaci rispetto ad altri momenti in cui diventa secondario rispetto ad altri tipi riabilitazione che possono essere fatti – ha spiegato Pignatelli -. Più che sui numeri, che hanno creato polemiche, è cambiata la modalità di declinare l’offerta, dando importanza in primis alla possibilità di modulare un percorso più specifico e personalizzato sulle esigenze del singolo bambino e cercando di puntare il più possibile su un percorso non solo nel setting ambulatoriale ma anche in una successiva generalizzazione nei contesti di vita del bambino”.

“La politica deve supportare al meglio professionisti, ma francamente contestare la presa in carico, la durata, la tipologia delle prestazioni su un livello politico e non professionale lo trovo un dibattito sgraziato e surreale – ha proseguito Toti -. È opportuno conoscere motivazioni per cui si fanno scelte di cura in cui io non mi addentro, non essendone in grado neanche in modo blando. Ma vedere la politica che critica quanto, quando, dove, con quali farmaci si devono curare i pazienti si avvicina moltissimo al socialismo reale, qualcosa che avevamo abbandonato dall’illuminismo in poi salvo un breve periodo”.