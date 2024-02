Tentato omicidio di Riva Trigoso: Christian Frediani non risponde al giudice, probabile perizia psichiatrica

Genova. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Christian Frediani, il 43enne che due giorni fa ha accoltellato la zia al collo e al torace riducendola in fin di vita dopo una lite.

L’interrogatorio di garanzia, davanti al gip Alberto Lippini, si è svolto questa mattina nel carcere di Marassi. Frediani, che era ubriaco al momento del fatto, avrebbe avuto difficoltà anche davanti al suo avvocato Giacomo Gardella, a ricostruire quanto accaduto e soprattutto non sarebbe stato in grado di spiegare le ragioni di tanta furia. E’ molto probabile che nei suoi confronti, anche su indicazione del gip nel provvedimento di convalida, venga disposta una consulenza medico legale per stabile se l’operaio 43enne, fosse in grado o meno di intendere e di volere al momento del fatto.

Intanto la 57enne Albertina Frediani è ancora ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale San Martino. La donna, che ha subito una lesione alla carotide, è stata sottoposta mercoledì a un intervento chirurgico eseguito dal team dei vascolari diretti dal Giovanni Pratesi. A breve dovrebbe cominciare il processo di estubazione.

Nel 1995 la famiglia Frediani, molto nota a Riva Trigoso, fu al centro di una tragedia: il nonno dell’uomo arrestato, Giuseppe Frediani, uccise la figlia, sorella delle donne aggredite ieri sera, con un colpo di pistola che aveva poi rivolto contro se stesso, ma l’arma si era inceppata. L’uomo si suicidò anni dopo nel manicomio criminale di Monte Lupo Fiorentino.