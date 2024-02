Tennis, arrivo di spessore in casa Cus Genova per la Serie B2: Denis Spiridon in biancorosso

Genova. Nuovo arrivo in casa CUS Genova Tennis in vista del campionato di Serie B2 maschile. A rinforzare la squadra biancorossa sarà Denis Spiridon, racchetta piemontese di Next Tennis Academy, a Torino, tra i protagonisti della promozione del CT Manfredonia in B2 al termine della passata stagione.

Nato tennisticamente nel CT Pinerolo, classifica 2.3, Spiridon ha maturato esperienza negli anni come socio dell’ACE Tennis Volvera, Tennis Rivoli 2000, Monviso Sporting Club, Circolo della Stampa Sporting Torino e sempre sotto la Mole Antonelliana alla Next Tennis Academy. Tra un’esperienza italiana e l’altra ha anche speso un anno alla Mouratoglou Tennis Academy, in Francia, e sei mesi a Dubai. Nei tornei individuali uno dei punti più alti in carriera è stata la semifinale all’ITF M15 di Adis Abeba, in Etiopia, eliminato dall’ucraino Eric Vanshelboim.

Nel frattempo sono stati ufficializzati i gironi di Serie B2. Le racchette biancorosse sono state inserite nel Girone 3 con CA Faenza, JC Next Gen, Club La Meridiana, Circolo del Castellazzo, Tennis Villa Carpena e TC Pavia. La formula prevede la promozione diretta per la prima classificata al termine del girone di ritorno, i Playoff per la seconda, la salvezza per la terza, i Playout per la quarta e la quinta e, infine, la retrocessione per la sesta e la settima.

La squadra del CUS sarà composta dunque da Stefano Reitano, Tommaso Metti, Denis Spiridon, Federico Luzzo, Alessandro Costa, Mattia Paiardi e Federico Rebaudi. Un girone, quello degli Universitari, che alla vigilia vede JC Next Gen, circolo di Marina di Massa, partire con i favori del pronostico, seguito da Villa Carpena, La Meridiana e Castellazzo. Se la prima giornata vedrà i Biancorossi riposare, l’esordio è previsto per il 5 maggio in Via Monte Zovetto alle 10:00 contro il TC Pavia, mentre la prima trasferta sarà il 26 maggio al Circolo del Castellazzo, nel parmense.

Queste le prime parole di Denis Spiridon in biancorosso: «Il primo contatto è avvenuto tramite Stefano Reitano, che conosco da anni. Mi ha parlato molto bene del CUS Genova e, conoscendo anche Federico Luzzo, sono sicuro che sarà un bell’ambiente. Ho accettato molto volentieri questa proposta e spero di integrarmi bene anche con gli altri ragazzi, di cui mi hanno parlato molto bene. Sono carico, non vedo l’ora di iniziare».

Queste le parole di Francesco Damiani, direttore della Scuola Tennis del CUS Genova e capitano delle prime squadre: «Rispetto all’anno scorso, in cui abbiamo disputato la Serie C, sicuramente ci sarà un bel salto di categoria dal punto di vista del gioco. Per cercare almeno di salvarci, se non di provare a fare un buon campionato, siamo riusciti ad assicurarci le prestazioni di Denis Spiridon, che conosce molto bene Stefano Reitano, così come anche Federico Luzzo. Sicuramente parliamo di un gran bel rinforzo per la nostra squadra. Si preannuncia una Serie B2 veramente interessante con un girone molto equilibrato, composto anche da circoli di grande valore e storia. Non vedo l’ora che si inizi, abbiamo grande voglia di cominciare».