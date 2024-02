Teatro Verdi, Lodi (Azione): “Noi presenti all’assemblea pubblica, il futuro di Sestri passa di qui”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Azione Genova, presente tra gli altri, oggi, all’assemblea sul futuro del teatro Verdi di Sestri Ponente.

“Oggi Azione Genova con Maria Luisa Centofanti era presente alla assemblea sul futuro del teatro Verdi di Sestri Ponente – si legge nella nota – una sala gremita di cittadini dimostra che la questione non è chiusa e che sta a cuore a tutto il territorio, dopo mesi di chiusura, alcune interpellanze, molte interrogazioni presentate anche da Azione già avvenute anche durante le passate legislature, il Comune ha redatto una determina dirigenziale per inadempienza al gestore Lavizzari”.

“L’assessora Lorenza Rosso che si è occupata della questione ha informalmente informato che il Comune sta cercando di tornare in possesso del teatro, ma non si sa se tramite evidenza pubblica o tramite una nuova gestione”, spiegano da Azione.

“Nessuno però, a eccezione dei consiglieri municipali era presente all’assemblea, né l’assessora Rosso, né la presidente del municipio Cristina Pozzi che prendiamo atto non interessata alle questioni riguardanti la cultura del Medio Ponente – aggiunge la consigliera comunale Cristina Lodi – vari cittadini hanno ricordato gli avvenimenti importanti che sono passati dal cinema Verdi e le possibilità che tale teatro offrirebbe”.

“La stessa assemblea ha avuto luogo a Palazzo Fieschi che non aveva la capienza adatta per tutte le persone presenti – continua la nota – nessuno inoltre ha convocato le associazioni del territorio per capire quali prospettive potrebbero esserci per una eventuale gestione in rete così come è già avvenuto in altre zone, enNessuno ha avvisato le attività presenti nell’edificio del teatro Verdi”.

“Crediamo che la cultura possa essere solo frutto di collaborazioni tra le associazioni che già lavorano sul territorio sestrese e non solo, di impegno e di creatività. Continueremo a occuparci del futuro di Sestri Ponente e lo riporteremo in Consiglio Comunale che passa anche attraverso il Teatro Verdi e il suo futuro”, conclude Cristina Lodi.