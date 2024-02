Teatro Verdi chiuso da mesi, si lavora alla revoca della concessione. Un’assemblea pubblica per tracciare la rotta

Genova. Un’assemblea pubblica, aperta alla cittadinanza e alle associazioni, per discutere di come far rinascere il Cinema Teatro Verdi, storica (e ultima, in questa conformazione) sala del ponente cittadino, chiusa ormai dall’estate e allo stato attuale senza prospettive di riapertura.

Il futuro incerto e la gestione del Verdi, inaugurato nel 1899, sono ormai da diversi anni al centro del dibattito. Il direttore Giunio Lavizzari Cuneo, che tramite società ne ha preso la gestione nel 2004, nel 2019 aveva lanciato un primo allarme sul rischio imminente di chiusura, legato principalmente alle ricadute sulla viabilità del crollo del ponte Morandi. Tra il 2020 e il 2021 era stata la pandemia di covid-19 a intralciare i piani di rilancio della struttura, che oltre agli spettacoli dal vivo basava gli introiti sulle proiezioni cinematografiche. A questo si è sommato il calo degli spettatori dovuto anche alla difficoltà a parcheggiare, complice la chiusura serale e nei festivi del parcheggio antistante il teatro, il Park Oriani. Il cine-teatro ha quindi “navigato a vista”, tra alti e bassi, sino all’estate del 2023, quando ha definitivamente chiuso, ufficialmente per una problematica legata a un danno a un sipario.

L’assessore comunale alla Cultura, Lorenza Rosso, aveva spiegato due settimane fa in consiglio comunale che a oggi è ancora in vigore il progetto di project financing siglato nel marzo del 2004 con la società di Lavizzari Cuneo, in scadenza nel 2037. Il progetto prevedeva oltre 3,3 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione, la metà dei quali già versati dal Comune, che ha ceduto alla società il parcheggio da 40 posti auto sottostante il Verdi. L’attuale gestione appare però problematica al netto delle questioni logistiche.

La programmazione della sala non è infatti stata presentata nei termini, e non sono stati svolti i lavori di adeguamento alle normative di sicurezza che si sono resi necessari dopo un sopralluogo dei tecnici del Comune. E così, Tursi ha contestato alla società di Lavizzari Cuneo la violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e avviato l’iter per revocare la concessione. L’obiettivo è tornare in possesso del teatro e poi assegnarlo nuovamente tramite bando pubblico, così da restituirlo non solo a Sestri Ponente, ma a tutta la città.

Proprio di questo si parlerà nel corso dell’assemblea pubblica convocata per l’8 febbraio a Palazzo Fieschi, organizzata dai rappresentanti dell’opposizione in Municipio: “L’assemblea vuole essere un’occasione di incontro e condivisione con la cittadinanza – spiega Sara Tassara, capogruppo della Lista Rossoverde in Municipio – stiamo invitando associazioni, scuole di danza, compagnie teatrali, bande musicali, le scuole, insomma tutti soggetti che potrebbero dare il loro contributo, oltre ovviamente alla politica. Il Teatro Verdi è un luogo del cuore per molti sestresi e se affidato a una gestione competente e capace potrebbe restituire moltissimo al Ponente anche in termini di rivitalizzazione di un territorio che è in sofferenza da tempo a causa di tanti fattori”.

L’appuntamento è dunque per l’8 febbraio alle 17.30 nell’atrio di Palazzo Fieschi: “Sappiamo quanto sia importante anche a livello di sicurezza avere un tessuto sociale e commerciale vivo – conclude Tassara, facendo riferimento ai recenti episodi di cronaca che si sono verificati proprio a Sestri Ponente – dove c’è cultura, dove ci sono negozi, bar e ristoranti, dove ci sono eventi automaticamente c’è meno micro-criminalità. Dobbiamo riappropriarci di questo spazio”.