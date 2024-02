Studenti manganellati a Pisa, la lettera degli insegnanti del Gastaldi: “Aggressione brutale”

Genova. “In qualità di docenti, ma anche di genitori e di cittadini, sentiamo il dovere di esprimere il nostro sdegno per quanto è accaduto venerdì mattina a Pisa. È compito dell’Istituzione scolastica educare i giovani ad essere consapevoli, responsabili e attivi, al rispetto dell’altro, ai valori costituzionali. Gli studenti di Pisa manifestavano per chiedere la fine di un eccidio che in pochi mesi ha provocato migliaia di morti tra i civili, e lo hanno fatto portando avanti i valori che abbiamo sempre trasmesso loro”.

Con queste parole inizia la lunga e accorata lettera aperta firmata dagli insegnati del dell’Iis Gastaldi Abba di Genova – e pubblicata sul sito della scuola – che commentano in questo modo i fatti di Pisa, dove, venerdì scorso, alcune decine di studenti che stavano manifestando contro la guerra a Gaza sono stati violentemente aggrediti dalla polizia in assetto antisommossa. Un episodio che ha letteralmente spaccato il paese, innescando una catena di indignazione a livello nazionale.

Indignazione che è arrivata anche a Genova, e che ha visto attivarsi persone, docenti, scuole ed educatori, che hanno condannato aspramente quanto accaduto: “Quei ragazzi, in gran parte minorenni, stavano manifestando pacificamente davanti alla scuola, simbolo e luogo reale della condivisione di tali principi, e sono stati aggrediti in maniera brutale e totalmente ingiustificata dalle forze dell’ordine: ogni ‘dito rotto’ è una frattura al desiderio di essere parte attiva di ciò che accade in questo nostro Mondo. Ogni colpo ‘alla spalla o alla schiena’ è una ferita a quello spirito critico che ogni giorno, con il nostro lavoro, invitiamo i ragazzi a tenere acceso. Ogni studentessa e ogni studente ‘tremante’ e ‘scioccato’ è l’inquietante manifestazione della volontà di mettere a tacere la libertà di pensiero con la paura, l’esercizio democratico delle proprie opinioni con la violenza”.

“L’indifferenza è la più grave malattia del nostro tempo e l’assuefazione all’orrore il suo sintomo più evidente – prosegue la lettera – Non possiamo quindi tacere di fronte alle immagini che hanno registrato una simile vergogna. Non possiamo restare indifferenti, tanto meno oggi che gli studenti del liceo Russoli, i “nostri” studenti, i ragazzi di Pisa, i “nostri” ragazzi, sono stati puniti per non aver girato la testa dall’altra parte. Ci uniamo dunque solidali alla protesta dei colleghi del Liceo Russoli di Pisa, chiedendo con fermezza che venga fatta chiarezza e che vengano individuati gli autori e i responsabili di questi atti vili ed ignobili”.

Questa missiva ha seguito quanto la stessa dirigente scolastica Elena Casarosa aveva scritto poche ore dopo i fatti: “Care ragazze e cari ragazzi – si legge nella sua lettera – la scuola è il luogo dove si formano cittadine e cittadini liberi e in grado di esercitare il proprio pensiero all’interno delle linee tracciate dalla nostra Costituzione repubblicana. Ciò che è accaduto oggi a Pisa va in direzione contraria: le forze di polizia, che dovrebbero garantire la sicurezza, hanno caricato studentesse e studenti della vostra stessa età che manifestavano pacificamente per chiedere il cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Tutto ciò ci deve indignare ma non impaurire o scoraggiare. Dovete sempre avere il coraggio di difendere le vostre idee e la vostra voglia di cambiare e migliorare la realtà in cui viviamo“.

Ma non solo. Nella giornata di oggi anche il gruppo “Chiamata al disarmo dalle scuole di Genova”, collettivo che riunisce insegnanti ed personale scolastico apertamente schierato contro la guerra, ha pubblicato un appello chiamando i colleghi a manifestare la propria indignazione: “Sono ancora nei nostri occhi le immagini delle manganellate agli studenti di Pisa e Firenze che manifestavano pacificamente contro la guerra in Medioriente. Così come hanno fatto gli insegnanti di quelle città, anche noi insegnanti genovesi ci sentiamo in dovere di esprimere pubblicamente la nostra solidarietà a quei giovani che hanno testimoniato le loro idee adempiendo così ad uno dei principi costituzionali ovvero la partecipazione alla vita civile e politica del Paese e per questo difesi anche dal Capo dello Stato”.

“Per questa ragione, in occasione della 1135° Ora in Silenzio Contro la Guerra, mercoledì 28 febbraio, dalle ore 18, saremo in Piazza de Ferrari – questo l’appuntamento – Per esprimere solidarietà agli studenti manganellati, per chiedere ancora il cessate il fuoco immediato e la fine delle operazioni militari in tutto il Medioriente, per la liberazione di tutti gli ostaggi e di tutti i prigionieri politici. Chiediamo a tutte le colleghe ed i colleghi di unirsi a noi ed estendiamo l’invito a tutte le organizzazioni sindacali, politiche, le associazioni…”