Abbandonati vicino a un cassonetto il giorno della festa degli innamorati: i gatti Valentino e Cupido cercano casa

Genova. Abbandonati nei trasportini vicino ai bidoni della spazzatura come rifiuti, in un giorno universalmente dedicato all’amore in tutte le sue forme, San Valentino. La triste vicenda ha per protagonisti due gatti, due maschi adulti, notati da un passante a Struppa e subito segnalati alla Croce Gialla Animali, intervenuta sul posto per recuperarli.

“Un modo balordo, a dir poco, di festeggiare il San Valentino con i propri amici animali – è stato il commento amareggiato degli operatori – Abbandonandoli dentro il trasportino vicino ai bidoni della spazzatura. È come dire, il mio amore per voi vale tanto quanto la spazzatura. Ma credo una cosa, loro valgono tanto (me lo hanno dimostrato in ambulanza miagolando e leccandomi il dito), lui o lei che li ha/hanno abbandonati valgono ancora meno della spazzatura”.

I due gatti, una volta al sicuro all’interno del mezzo della Croce Gialla, sono stati trasferiti al canile comunale di Monte Contessa, dove resteranno sino a quando non dovessero arrivare richieste di adozione. Gli operatori li hanno anche già ribattezzati: Valentino e Cupido, proprio per celebrare la festa degli innamorati.

“Probabilmente qualcuno, sapendo che amiamo gli animali, stamattina ha deciso di farci questo bellissimo regalo – hanno scritto ironicamente dall’associazione Una – Non potendo spedirceli tramite corriere, ha però ben pensato di mollarli dai bidoni a Struppa (tanto prima o poi Cupido sarebbe passato a recuperarli”.

Non è la prima volta che a Genova si verificano fatti del genere. È già capitato a Pra’, lo scorso ottobre: un gatto era stato trovato all’interno del trasportino vicino ai cassonetti della spazzatura. In entrambi i casi, se i responsabili venissero rintracciati, dovrebbero rispondere di un reato penale. L’abbandono di animale, infatti, è disciplinato dall’articolo 727 del codice penale, che stabilisce che “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.