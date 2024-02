Striscia di Gaza, Candia risponde a Toti: “La pace non è una banalità e non produce 28 mila morti”

Genova. “Per Toti dire ‘viva la pace’ è una banalità. L’ennesima dimostrazione che banale non è: chi parla di pace ogni volta viene sminuito, delegittimato, deriso”, commenta la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia, di fronte alle dichiarazioni di Giovanni Toti riportate dalla stampa.

“La pace non produce nessun massacro, a differenza della guerra che Toti giustifica con un sostegno acritico verso Israele. I 28mila morti, per la maggior parte donne e bambini, che l’esercito israeliano sta facendo nella striscia di Gaza sono il risultato della guerra, non certo della pace”.

“D’altronde Toti si è sempre schierato dalla parte della guerra – continua Candia – nel difendere il transito di armi nel porto di Genova, nel favore verso l’aumento delle spese militari, nell’apprezzamento verso i produttori di armi che portano lavoro. Parlare di pace è una scelta di cambiamento radicale della società, che mette in discussione il modello economico attuale che crea così tante disuguaglianze sociali”.