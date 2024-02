“Stop a tutte le guerre”, davanti alla prefettura presidio di “Insieme per la Costituzione”

Genova. Questo pomeriggio davanti alla Prefettura di Genova, nell’ambito della Giornata di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina, si è riunito in presidio il Comitato “Insieme per la Costituzione” di Genova, dove numerose associazioni hanno chiesto il “cessate il fuoco” in riferimento a tutte le guerre in atto. Guerre che stanno mettendo sempre più in pericolo l’umanità e la sopravvivenza del pianeta attraverso una escalation che continua a causare ogni giorno numerose vittime civili.

Presenti al presidio i rappresentanti del Comitato: Cgil Genova, Anpi Genova, Comunità di San Benedetto al Porto, Arci Genova e Liguria, Libera, Sunia, Federconsumatori, Acli Liguria, Rete degli Studenti Genova e Liguria, Auser Genova e Liguria, Legambiente Liguria, U.D.I. Genova, Sinistra universitaria, Giuristi Democratici Genova, Coordinamento Democrazia Costituzionale Genova, Il Ce.Sto e Music For Peace.

Nel corso dell’iniziativa i rappresentanti delle associazioni presenti hanno chiesto un incontro in Prefettura per consegnare un documento condiviso facendo riferimento all’appello per la pace lanciato a livello nazionale da Europe For Peace, Coalizione Assisi Pace Giusta e Rete Pace Disarmo.

“Quello che auspichiamo – hanno dichiarato dal Comitato – è che si arrivi al più presto ad una soluzione di pace che garantisca la sicurezza e la tutela di uomini, donne e bambini in tutte le zone colpite dalle guerre.”