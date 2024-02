“Stesso paese, stessi diritti”, la carovana di Flc Cgil contro l’autonomia differenziata

Genova. Arriva in Liguria la carovana dei diritti organizzata dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza contro il disegno di autonomia differenziata voluto dal Governo.

“Stesso paese, stessi diritti” è il titolo della campagna partita da Roma il 16 novembre scorso e che sta girando tutto il Paese; dal 9 al 13 febbraio la carovana farà tappa in Liguria: il camper dei diritti sarà a Savona il 9 febbraio, il 10 a Sanremo, il 12 a Genova e il 13 a La Spezia “Flc Cgil è profondamente contraria al disegno di Legge Calderoli approvato dal Senato – dichiara Mario Lugaro Segretario Generale Flc Cgil Liguria – l’istruzione, diritto garantito dalla Carta Costituzionale, deve essere una su tutto il territorio nazionale: non siamo disponibili a permettere che vi siano situazione diseguali tra regioni e singoli territori”.

Il viaggio intrapreso dal camper dei diritti tocca tutte le regioni italiane e al termine del suo viaggio avrà percorso più di 30 mila km. La Flc Cgil è profondamente contraria al disegno di legge sull’autonomia non solo perché è altamente divisivo e mina alle fondamenta il principio di universalità della scuola pubblica, ma perché il provvedimento si somma a quello sul dimensionamento scolastico che in Liguria provocherà la soppressione di 12 istituzioni scolastiche “La logica ragionieristica con la quale si affronta il tema scuola è sconcertante: far passare come efficientamento un provvedimento che ridurrà il personale scolastico e aumenterà quello degli alunni per classe è francamente una presa in giro che non si meritano né i colleghi della scuola né le famiglie” conclude Lugaro.

Durante le tappe liguri saranno organizzati momenti pubblici di confronto con scuole, enti e associazioni. Il programma delle iniziative delle province al sito https://www.liguria.cgil.it/flc/