Statale del Turchino, strada riaperta a senso unico alternato. Incertezza sulla durata dei lavori

Rossiglione. La strada del Turchino è stata riaperta a senso unico alternato regolato da semaforo ieri sera a seguito del termine dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari dopo la frana di domenica che aveva invaso la carreggiata all’altezza di Gnocchetto.

Dopo lo smottamento, causato dalle forti piogge, Anas ha attivato le procedure per la messa in sicurezza del tratto stradale. Ieri mattina, dopo un sopralluogo dei tecnici, gli operai dell’impresa incaricata sono intervenuti sul versante franoso per far disingaggiare le rocce rimaste “appese” e procedere alla pulizia dell’area. Nel pomeriggio poi la decisione di poter riaprire alla viabilità, seppure con limitazioni.

Ad oggi non è ancora chiaro quanto resterà in vigore il senso unico alternato: per i residenti della valle Stura, quindi, passato l’incubo chiusura, torna lo spettro dei disagi “senza fine” come quelli causati dalla precedente frana staccatasi dal versante pochi metri più a nord dello smottamento di domenica. In quel caso i lavori di ripristino erano durati dal 2019 al 2022.