Statale del Turchino chiusa per frana a Gnocchetto: il maltempo ritarda messa in sicurezza e riapertura

Rossiglione. La nuova ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Liguria continua a evidenziare la fragilità di un territorio messo a dura prova dal punto di vista idrogeologico, con nuove frane e smottamenti e complicazioni di situazioni ormai note e mai del tutto risolte.

È il caso della frana che si è verificata sulla statale del Turchino, all’altezza della frazione di Gnocchetto, chiusa in via precauzionale per capire la stabilità della collina e dei massi rimasti “appesi”. Inevitabili i disagi per chi abita al confine tra Liguria e Piemonte, con Rossiglione raggiungibile, dal versante piemontese, soltanto usando al strada del Termo, e Ovada raggiungibile, dal versante ligure, soltanto attraverso Masone e la problematica autostrada A26. Sui residenti della vallata incombe dunque lo spauracchio dell’alluvione del 2019, quando si ritrovarono completamente isolati e costretti a utilizzare, appunto, la strada del Termo, molto impervia e difficoltosa da percorrere soprattutto in situazioni di maltempo. Un incubo finito soltanto dopo tre anni, nel giugno del 2022.

L’allerta gialla (prolungata) non ha facilitato la risoluzione della situazione. A causa del maltempo, infatti, non è stato possibile per le maestranze di Anas Torino lavorare al disgaggio del fronte franoso, il che significa che la statale resta chiusa nel tratto. Sono state completate le analisi sulle pareti da parte della squadra di rocciatori, però, e tra martedì e mercoledì mattina, compatibilmente con le precipitazioni previste, Anas dovrebbe procedere con la rimozione dei massi che restano “appesi” alla collina e sono ritenuti potenzialmente instabili e a rischio ulteriore crollo.

La riapertura della strada potrebbe avvenire mercoledì in tarda mattinata, con senso unico alternato: “Come sindaci del territorio, vigileremo con massima attenzione sul rispetto di queste tempistiche, riservandoci di chiedere un presidio di sorveglianza attiva dell’area che assicuri il transito e scongiuri la chiusura – fanno sapere dall’Unione Comuni Stura, Orba e Leira – Ringraziamo Anas per la tempestiva presa in carico del problema ed auspichiamo di poter al più presto riavere la viabilità di questa arteria, così fondamentale, ripristinata nella sua interezza”.

“La strada statale del Turchino è di vitale importanza – ha detto la sindaca di Rossiglione, Katia Piccardo – è l’arteria principale di collegamento tra Liguria e Piemonte: la sua chiusura rappresenta un disagio enorme e vogliamo scongiurare con tutte le nostre forze di rivivere l’incubo dell’alluvione 2019”.