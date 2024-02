Sport paraolimpico, il 26 febbraio gli atleti di Alex Zanardi saranno al liceo scientifico Da Vinci

Genova. Obiettivo3 sbarca nelle scuole per trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport paralimpico. Nel secondo quadrimestre scolastico, da febbraio a maggio 2024, parte il progetto “Obiettivo Passepartout: lo sport è per tutti”, attraverso il quale Obiettivo3 ha organizzato alcuni momenti di incontro, condivisione e partecipazione con gli studenti delle scuole primarie e secondarie per permettere loro di conoscere la realtà paralimpica attraverso le storie degli atleti ma anche la prova pratica dei mezzi. Obiettivo3 è stato fondato nel 2017 dal campione Alex Zanardi per avviare e sostenere allo sport persone diversamente abili. In questi anni il progetto si è proposto come un centro di ascolto e un trait d’union tra lo sport e la disabilità, traducendosi nei fatti in un’azione importante e socialmente utile. Per questo motivo, all’aspetto agonistico, ha unito un’azione mirata a promuovere la cultura e la pratica dell’attività sportiva paralimpica. Ed è in quest’ambito che si inserisce Obiettivo Passepartout.

Il progetto si rivolgerà agli studenti delle scuole primarie e secondarie, con la finalità di migliorare e affinare quelle capacità non cognitive definite “life skills” che rappresentano il valore aggiunto di ciascun ragazzo. Il percorso rappresenta una concreta opportunità per tutti gli studenti di migliorare la loro autostima per trovare così una giusta dimensione nel vivere sociale attraverso le esperienze e le attività sportive.

Il programma. La prima edizione di Obiettivo Passepartout coinvolgerà oltre mille studenti di sette istituti comprensivi diversi in sei regioni: Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Puglia. A partecipare saranno oltre 20 atleti paralimpici di Obiettivo3, suddivisi nei vari istituti, e coadiuvati da tecnici e dirigenti. L’incontro negli istituti, in orario scolastico, sarà diviso in due parti della durata di circa due ore. Nella prima parte, in aula, gli studenti ascolteranno le testimonianze degli atleti di Obiettivo3, che racconteranno la loro storia di ripartenza attraverso lo sport, grazie anche all’aiuto di contributi fotografici e video emozionali. Nella seconda parte, da svolgersi in palestra o nel cortile della scuola, gli studenti potranno fare esperienza diretta nelle diverse discipline paralimpiche, sperimentando i mezzi e gli ausili.

Obiettivo3 torna così anche a Genova, dove nel 2020 era passata la prima edizione della staffetta di Obiettivo Tricolore, con la tappa partita simbolicamente dal Ponte Morandi. L’appuntamento è per lunedì 26 febbraio dalle 10 alle 12 al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di via Bartolomeo Arecco, dove una sessantina di studenti delle classi terze e quarte incontreranno gli atleti Eleonora Mele e Fabio Radrizzani. La prima è una paraciclista, originaria di Busto Arsizio ma residente in Liguria, che ha al suo attivo diverse convocazioni con la Nazionale, una medaglia di bronzo in Coppa del Mondo nel 2022 e due bronzi agli Europei su pista nello stesso anno. Radrizzani, di Ventimiglia, è un punto fisso della Nazionale di paraciclismo oltre ad essere pluricampione italiano della categoria C2. Gli studenti, dopo aver ascoltato le testimonianze degli atleti, potranno provare i mezzi assieme a loro nel cortile della scuola.

Il contest. Gli incontri serviranno da spunto per una serie di approfondimenti sul tema con la possibilità di partecipare a un contest di idee sia per le scuole primarie che per quelle secondarie. Agli studenti delle scuole primarie sarà chiesto di produrre una rappresentazione grafica manuale o digitale della loro interpretazione di sport e disabilità o un testo scritto che racconti l’esperienza fatta a scuola assieme agli atleti, arricchito dalle loro riflessioni. Agli studenti delle scuole secondarie sarà proposto, a scelta, di scrivere un articolo giornalistico sul tema di sport e disabilità, registrare una video testimonianza coinvolgendo anche gli atleti di Obiettivo3, produrre un elaborato grafico o pittorico o uno spot che faccia emergere le tematiche sviluppate nel corso degli incontri. Sarà quindi chiesto alle varie classi di riuscire a ritagliare uno spazio dove insegnanti e studenti possano discutere e confrontarsi tutti assieme sui lavori svolti. Saranno poi gli stessi studenti a valutare ed eleggere i tre elaborati migliori della classe che dovranno essere inviati via mail all’indirizzo progettoscuola@obiettivo3.com entro il 29 aprile 2024. I lavori pervenuti verranno valutati da una giuria qualificata, nominata da Obiettivo3, composta da atleti paralimpici, insegnanti esterni alle scuole in concorso, giornalisti sportivi, esperti di comunicazione sociale.

La festa. Obiettivo Passepartout si concluderà con una grande festa organizzata mercoledì 29 maggio al Campus Universitario di Parma, nell’area sportiva gestita da Giocampus/CUS Parma. Nel corso della giornata gli studenti potranno incontrare nuovamente gli atleti paralimpici e provare i vari mezzi e ausili. Nell’occasione saranno premiati i migliori elaborati, tra tutti quelli ricevuti dalle varie scuole, che saranno quindi utilizzati per la campagna di sensibilizzazione di Obiettivo3, prevista per la fine del 2024. Inoltre, sarà proposto ai ragazzi che lo desiderano di partecipare a un casting per essere protagonisti di una campagna di sensibilizzazione di Obiettivo3 sui temi scelti. L’evento sarà aperto al pubblico e alle associazioni del territorio. «Obiettivo Passepartout è un progetto a cui teniamo particolarmente per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche di sport e disabilità», spiega Barbara Manni, responsabile marketing e comunicazione di Obiettivo3. «In questi anni abbiamo partecipato ad alcuni incontri nelle scuole, rendendoci conto della curiosità, passione ed entusiasmo con le quali gli studenti di ogni età hanno accolto la nostra presenza. Questo ci ha spinto ad organizzare un progetto più strutturato, che ci auguriamo possa avere un lungo seguito nei prossimi anni, provando così a dare il nostro contributo nell’abbattere le barriere che ancora resistono su questi temi».