Spiaggia di Voltri, il Comune punta sul ripascimento con le terre di scavo dello scolmatore ma ci sono ritardi

Genova. La sistemazione definitiva della spiaggia di Voltri, nel ponente genovese, è tornata all’attenzione del consiglio comunale grazie a un’interrogazione a risposta immediata di Rita Bruzzone (Pd). La consigliera di minoranza, facendo un riferimento al progetto di diga soffolta che la partecipata comunale Aster realizzerà di fronte alla scogliera di Nervi e alla notizia di un intervento simile per lo specchio di Boccadasse, ha domandato alla giunta Bucci se siano previsti lavori anche per il litorale voltrese.

Il tratto che avrebbe bisogno di un intervento massiccio per evitare i danni delle cicliche mareggiate va dalla foce del torrente Cerusa all’area degli ex cantieri Costaguta. “Anche tenuto conto dell’investimento previsto per la passeggiata Roberto Bruzzone – ha ricordato la consigliera – e al fatto che questa spiaggia è un vero patrimonio per i genovesi, soprattutto con la sua spiaggia dei bambini dio libera fruizione ma anche per le realtà associative di pesca e di vela, tutte di antica tradizione”.

Piciocchi ha respinto al mittente la neppure troppo velata accusa che l’amministrazione dimentichi il “ponente” a favore del meno popolare “levante”: “Non è vero ponente bistrattato, e lo dice il programma di investimenti, l’altra questione è che per il litorale di ponente le decisioni spettano ad Autorità portuale con cui il Comune si confronta – ha spiegato – per quanto riguarda Voltri, da poche settimane abbiamo avuto la disponibilità delle risorse stanziate nel piano triennale delle opere pubbliche, 4 milioni di euro che serviranno per la nuova passeggiata, proprio questa settimana abbiamo avuto due incontri tecnici per assegnare l’incarico ai progettisti, tale progetto deve essere inserito in un contesto anche di difesa costiera e quindi in sede di progettazione della passeggiata avremo già delle risposte”.

Ma soprattutto Piciocchi ha ribadito che la soluzione definitiva per la spiaggia di Voltri non è una diga soffolta ma un altro tipo di intervento: “La soluzione definitiva a suo tempo valutata è un ripascimento strutturale della spiaggia da realizzare con i materiali di scavo dello scolmatore del Bigsano, opera prevista ma che sconta i ritardi su quel cantieri, oggi noi dobbiamo puntare a quello più che pensare a progetti che vengono proposti da soggetti senza alcuna competenza”.

Per quanto riguarda la nuova passeggiata, in attesa dei lavori più consistenti, il Comune partirà a breve con la sistemazione provvisoria di alcuni tratti. “La priorità sarà data alla parte della passeggiata Bruzzone in prossimità della spiaggia dei bambini, frequentata, quest’estate da circa 10mila ragazzi”.

Un’altra interrogazione ha riguardato Voltri, quella di Alessio Bevilacqua, del gruppo Lega, che ha chiesto informazioni sulla fine lavori del nuovo impianto che sostituisce la storica piscina Mameli. L’assessore Piciocchi ha detto che al momento i lavori più importanti sono stati conclusi, terminata anche la piastrellatura della vasca che ospiterà competizioni di nuoto e pallanuoto: “Sono in corso i lavori su allacci e utenze, siamo all’ultimo miglio”.