Sottoscritto il protocollo sulla sicurezza per il porto di Genova, i sindacati: “Ora serve presidio medico nello scalo”

Genova. “In data odierna si è svolto un incontro presso Autorità di Sistema Portuale , incontro positivo nel quale è stato sottoscritta un importante intesa sul tema della sicurezza in ambito portuale in un momento in cui è necessario introdurre strumenti nuovi e innovativi per porre rimedio ad una situazione sempre più pesante che con l’ultimo drammatico incidente di Firenze ha messo ancora più in evidenza il tema della sicurezza che è troppo spesso l sottovalutato nel Paese. Il protocollo prevede l’aumento dei controlli degli ispettori ASL all’interno dei cantieri edili in porto che sono e saranno sempre più numerosi anche a fronte degli importanti interventi previsti nel presente e nel prossimo futuro”. Lo spiegano in una nota congiunta Cisl Genova, i metalmeccanici della FIM, gli edili della Filca e i lavoratori del porto della Fit.

“Saranno inoltre previste ulteriori sinergie e un maggiore coordinamento tra tutte le figure che operano continuamente nella realtà portuale per garantire la sicurezza di tutti lavoratori a prescindere dal contratto applicato, valorizzando il lavoro degli RLS di sito della logistica portuale, degli RLST del settore edile e idei Tecnici della Sicurezza della Scuola Edile Genovese, tutti attori che da oggi avranno più strumenti per mettere a fattor comune le specifiche esperienze”.

“Valutando positivamente l’importante passo avanti fatto, come Cisl – dice il sindacato – abbiamo comunque sottolineato che occorrono ancora risposte su significativi aspetti, a partire dalla necessità di un punto di primo soccorso all’interno del perimetro portuale e dall’ esigenza di ampliare ancora di più le agibilità degli RLS di sito. Ci aspettiamo che già dai prossimi incontri si possano trovare soluzioni adeguate all’importanza del tema e al valore della salute e della vita di chi opera nel nostro porto”.

“Grazie a questa intesa saranno intensificate le verifiche e i controlli da parte dell’Autorità di Sistema e della Asl 3. Inoltre il personale tecnico dell’Ente Bilaterale dell’edilizia e gli RLS Territoriali potranno accedere, con i propri rappresentanti anche ad aree portuali ed opereranno in sinergia con gli RLS di Sito del Porto” dicono la Cgil e le federazioni di categoria Filt, Fillea, Fiom. ““Il processo di trasformazione del Porto di Genova sta per iniziare e la commistione di figure professionali che vi gravitano sarà ancora più imponente nei prossimi mesi con il cosiddetto “Programma Straordinario” – conclude la nota – l’accordo di oggi va nella direzione di aumentare le tutele a tutti coloro che operano in ambito portuale in una logica di pari diritti su salute e sicurezza sul lavoro”.