A scuola senza smartphone, stretta per elementari e medie. I dirigenti genovesi: “Non è una soluzione”

Genova. Le nuove linee guida sono ancora in fase di definizione, ma le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi – confermate da una nota di precisazione del ministero – sono chiare: niente smartphone a scuola, neppure per fini didattici, più tolleranza verso il tablet quando si parla di scuole primarie, a patto appunto che sia impiegato per ragioni di studio e apprendimento.

A dirlo è il ministro Giuseppe Valditara in una circolare in cui spiega che “nelle nuove ‘Linee guida sulla educazione alla cittadinanza’ di prossima pubblicazione, in coerenza con quanto sta emergendo da diversi studi anche internazionali, è sconsigliato l’utilizzo anche a fini didattici dello smartphone dalle scuole d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado. Per le scuole primarie è raccomandato invece l’utilizzo del tablet esclusivamente per finalità didattiche e inclusive”.

A quattro anni dalla pandemia di Covid-19 e da un periodo in cui la tecnologia era fondamentale per portare avanti l’attività didattica, dunque, si torna a parlare di come implementare il digitale all’interno della scuola e di come gestire gli smartphone, che arrivano tra le mani dei bambini in modo sempre più precoce. Valditara, in realtà, non dice nulla di nuovo: l’uso dei cellulari è vietato in aula dal 2007, ma l’uso didattico sino a oggi era consentito. Le nuove linee guida, invece, sembrano andare nella direzione della tolleranza zero, anche se saranno come sempre poi i singoli istituti, tra dirigenti e insegnanti, ad applicarle. E a seconda dell’istituto l’approccio in questo senso è più o meno morbido.

Alla Don Milano un’educazione all’uso responsabile dello smartphone

All’istituto omnicomprensivo Don Milani-Colombo, per esempio, smartphone e tablet vengono utilizzati con frequenza nell’ambito delle attività didattiche e si affiancano alla dotazione della scuola, che ha una sua rete wi-fi per garantire una connessione a internet controllata. Non vige il divieto di portare i telefoni in classe, ma si punta a una responsabilizzazione degli alunni per far sì che li spengano o li mettano in aereo per l’intera permanenza tra le mura della scuola.

“Come istituto abbiamo sempre avuto una specifica policy sull’uso risorse digitali – spiega Manuela Delfino, animatrice digitale della Don Milani-Colombo dal 2015 – Esistono da tempo regolamenti sull’uso della rete e delle risorse tecnologiche, l’ultimo aggiornamento interno risale al 2017. Oggi prevediamo che si possano usare strumenti digitali nel momento in cui il docente ne consente l’uso per ragioni didattiche. Dobbiamo tenere conto che in passato uno dei motivi per cui veniva chiesto all’alunno di portare il proprio strumento a scuola era perché la strumentazione era scarsa, ma riteniamo che si possano fare buoni usi della tecnologia propria o della scuola a patto che tutto sia controllato e organizzato e si sappia cosa si sta facendo”.

Alla Don Milani, dunque, l’uso delle tecnologie personali da parte degli alunni – che sia il tablet, lo smartphone o il pc – è consentito se autorizzato dai docenti ed esclusivamente per scopi didattici: “Forniamo una connessione tramite wi-fi con codici temporanei – prosegue Delfino – Una volta esaurito il tempo d’uso, le chiavi non sono più valide. In questo modo abbiamo il controllo e possiamo tracciare i modi in cui viene usata la rete. In linea di massima preferiamo comunque che gli studenti usino gli strumenti della scuola, abbiamo pc e tablet già connessi che si possono utilizzare”.

Gli alunni che possiedono uno smartphone possono dunque portarlo in classe, ma spento o in modalità aereo: “Preferiamo che sia un atto di responsabilità da parte degli studenti – continua Delfino – vogliamo che gli alunni si abituino a spegnere o mettere in aereo il telefono, che si accende solo quando il tempo a scuola finisce. Se qualcuno lo lascia acceso, in quanto adulti ed educatori, è nostro compito spiegare perché non è opportuno e responsabilizzare. La scuola deve insegnare, e l’educatore deve esercitare le sue competenze anche insegnando che è un momento di concentrazione, apprendimento e anche di socialità. È importante capire che con la tecnologia si possono fare cose molto buone e utili, e ritengo inoltre che se in classe c’è il coinvolgimento di chi sta imparando, il cellulare non viene neppure estratto”.

La dirigente dell’Istituto Comprensivo di Teglia: “Eliminarlo non è la soluzione”

Piuttosto simile la linea all’Istituto Comprensivo di Teglia: “Non credo che eliminare i cellulari sia la soluzione, credo che la scuola insieme ai genitori possano contribuire a rendere i ragazzi consapevoli e ad avere un uso adeguato – commenta la dirigente Maria Elena Tramelli – Trovo contraddittorio impedire l’uso del cellulare nel momento scolastico quando poi i ragazzi in tutto il resto della giornata vivono ovviamente sui device. Quindi credo che sia una forma di elusione del problema, quando invece la scuola potrebbe essere uno dei luoghi in cui regolamentarne l’uso.”

“Prima del Covid ritiravano tutti i cellulari allo ingresso dell’aula – prosegue Tramelli – Dalla pandemia in poi abbiamo stipulato un patto con le famiglie e con i ragazzi affinché possano tenere con sé il cellulare spento e nello zaino da poter utilizzare in caso di necessità didattiche. La scuola deve contribuire, nella sua didattica digitale, a far comprendere ai ragazzi i rischi e le opportunità di tutto quello che può essere la navigazione in rete e l’uso consapevole anche del telefono. Un approccio completamente diverso. Noi abbiamo optato per questo patto che nasce dall’alleanza educativa tra scuola e famiglie, e che responsabilizza insegnanti, genitori e ragazzi. Non si può estromettere un elemento che accompagna quotidianamente i nostri ragazzi, mettendo fuori dalla scuola un tema educativo che invece riguarda tutti”.

La circolare ministeriale, per Tramelli, è dunque “un provvedimento che ci tranquillizza, un divieto che ci manleva – conclude – ma il fatto di essere più tranquilli non significa che abbiamo svolto il nostro compito educativo”.