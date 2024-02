Genova. Nell’ultimo giorno disponibile per la produzione di osservazioni relativa alla fase pubblica del procedimento di valutazione di impatto ambientale, arriva il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Genova, che inchioda il progetto dello Skymetro su alcune criticità legate all’impatto dell’opera sul paesaggio della Val Bisagno e il suo patrimonio architettonico e storico.

Secondo il documento dell’ente, partendo dal fatto che la relazione archeologica preventiva mette in risalto possibili criticità rilevanti in corrispondenza di manufatti storici di rilievo per il territorio – come ad esempio per il ponte di Sant’Agata, le arginature storiche del Bisagno, Ponte Carrega e per i numerosi insediamenti storici di origine anche medievale sparsi lungo la vallata – l’opera produrrà “un possibile significativo e radicale impatto sia da un punto di vista archeologico che monumentale-paesaggistico”.

Per questo motivo la richiesta è perentoria: “Si ritiene debba essere valutata con attenzione la necessità di tale opera infrastrutturale, tenuto anche conto che tutte le opere di scavo per la realizzazione dei piloni sono in grado di determinare effetti negativi su tutti gli immobili tutelati e anche non tutelati adiacenti” e nel caso si partisse con i lavori dovrà essere previsto un “monitoraggio attivo nel corso dell’opera” per tutti i manufatti tutelati.

Ma non solo. Secondo la Soprintendenza la presenza dello Skymetro potrebbe creare un effetto simile a quello generato dalla Sopraelevata: “Occorre inoltre sottolineare che quello scelto rappresenta un modello di progettazione sbilanciato nel promuovere solo una mobilità più veloce ma a scapito del paesaggio che sarà attraversato da una cesura – si legge nel documento – analogamente a quanto è avvenuto 50 anni fa sul mare con la sopraelevata Aldo Moro, negando di fatto la possibilità di attuare una rigenerazione urbana degli argini, impedendo anche alle generazioni future di poter usufruire meglio di questi spazi urbani che invece saranno occupati da più di 200 piloni”.

In aggiunta, secondo l’ente, il progetto non avrebbe preso in considerazione la realizzazione parallela del progetto degli assi di forza che “occupa la sponda opposta a quella della Skymetro” per cui “non sono presenti planimetrie o relazioni che mettano a sistema le due infrastrutture”. Ed è per questo che la richiesta è quella di “produrre elaborati che mettano in relazione i due interventi sulla mobilità urbana sostenibile, Skymetro e assi di forza, considerato che anche questi ultimi necessitano di manufatti tecnici e sottostazioni elettriche che si andrebbero a sommare a quelle della nuova linea metropolitana”.

Skymetro, il Comune svela il progetto: ecco come sarà

Le criticità però non sono solo “in superficie”: le Belle Arti, infatti, rilevano come gli oltre 200 piloni che sorreggeranno l’opera nel suo lungo tracciato, necessiteranno di scavi molto profondi e invasivi, da realizzare in zone rilevanti dal punto di vista archeologico. Per questo “si ritiene necessario richiedere un’integrazione della relazione archeologica comprendente uno studio storico- cartografico di dettaglio che consenta la sovrapposizione della cartografia storica, a partire dalle produzioni settecentesche, con gli elaborati progettuali, e che permetta di visualizzare l’originaria estensione dell’alveo del Bisagno, l’intersezione con il sistema idrografico secondario e l’evoluzione dell’antropizzazione del territorio, con approfondimenti puntuali sugli areali di interferenza”.

Le richieste di integrazione però si fanno più “pressanti” per quanto riguarda il paesaggio, visto che lo Skymetro “rappresenterebbe un intervento in grado di modificare in modo permanente la visuale sulla città dal torrente Bisagno e dalla città verso la valle del Bisagno, pertanto in grado di creare un’alterazione rilevante del paesaggio. L’inserimento della nuova linea della metro, infatti, potrebbe essere in grado di modificare la visuale dagli argini del torrente Bisagno verso le colline circostanti e dalle colline verso il torrente, e quindi di determinare un’alterazione rilevante nella percezione del paesaggio di riferimento”.

E allora, sulla base di questa considerazione, il progetto dovrà essere integrato con “render e fotoinserimenti realistici, ad altezza d’uomo del ponte iniziale, in corrispondenza delle zone tutelate di Borgo Incrociati, e in corrispondenza di Molassana e in generale di tutta l’infrastruttura dal Parco dei Forti e dalle alture di Marassi”. Ma non solo: dovranno essere riviste le corrispondenze cromatiche dei pannelli fotovoltaici, le dimensioni dei locali tecnici, producendo delle planimetrie di contesto, per valutare al meglio l’impatto. La lista non è finita qui: “Debba essere evitato l’uso di parapetti in vetro nelle stazioni in quanto materiali riflettenti e di difficile manutenzione; debba essere evitato l’inserimento di edera rampicante sui piloni e delle tasche di ghiaia e i massi ciclopici sotto il percorso in quanto elementi di difficile manutenzione e che si prestano ad atti vandalici e a essere deposito di rifiuti e innesco di fenomeni di pericoloso degrado dei materiali costitutivi dei piloni”. E, infine, la richiesta di “un progetto dettagliato del parcheggio di Molassana” che ad oggi non c’è.

In conclusione del documento, però, una nuova stilettata: “Quanto sopra suggerisce, a parere della scrivente, l’opportunità di privilegiare, nello sviluppo della progettazione, soluzioni paesaggisticamente meno impattanti con strutture più leggere, di dimensioni più contenute e l’eliminazione o limitazione di ogni forma di copertura” e poi !con spirito di collaborazione” la Soprintendenza anticipa che dopo gli approfondimenti richiesti dovrà partire una “estesa campagna di carotaggi e sondaggi archeologici preventivi“.

Il monito della Soprintendenza è arrivato poche ore dopo la frenata della Regione sull’applicabilità della deroga alla fascia di inedificabilità del Bisagno: gli uffici della settore Difesa del suolo hanno lamentato per la terza volta la carenza di documentazione adatta a dimostrare che lo Skymetro non si può costruire in una zona più arretrata rispetto all’alveo, che la ricostruzione degli argini in corrispondenza di ogni pila (sono più di 200) non metterà a rischio la stabilità della struttura complessiva e che l’opera non pregiudicherà i futuri interventi di messa in sicurezza idraulica. In questo caso non si tratta di un parere non vincolante, come quello della maggior parte degli enti coinvolti, ma di un’autorizzazione necessaria senza la quale l’infrastruttura non si può realizzare.

Con la giornata del 7 febbraio si è conclusa la fase pubblica della Via regionale in cui era possibile formulare osservazioni sul progetto di fattibilità economica “rinforzato”, livello sdoganato dal nuovo codice degli appalti. Si attende ancora di conoscere – se arriverà – il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che in una prima nota inviata a novembre aveva evidenziato numerose lacune nel progetto, chiedendo integrazioni e chiarimenti che i tecnici di Systra-Italferr hanno inviato in risposta. Nessuno di questi pareri è vincolante, a parte le autorizzazioni specifiche e l’esito complessivo della procedura di valutazione d’impatto ambientale. L’obiettivo del Comune è partire coi lavori entro l’inizio dell’estate, ma i tempi ora rischiano di allungarsi.