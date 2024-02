Skymetro, stazioni chiuse in allerta meteo: incognita Bisagno anche con lo scolmatore

Genova. Lo Skymetro in Valbisagno funzionerà anche in caso di allerta meteo o subirà uno stop come accade oggi con la metropolitana a Brignole? A rispondere è un documento firmato dal responsabile unico del procedimento, l’ingegner Emanuele Scarlatti, in risposta a un’osservazione pervenuta dal settore Difesa del suolo della Regione Liguria che chiedeva di integrare nel progetto “le specifiche misure e azioni di protezione civile da mettere in atto, che comprendano almeno la chiusura della stazione e dei suoi accessi in caso di allerta meteo e/o in caso di evento alluvionale”.

Il problema ovviamente non riguarda la linea percorsa dai treni, che dovrebbe correre a una decina di metri d’altezza, decisamente al riparo dalle esondazioni del Bisagno. Il punto focale è invece la collocazione delle stazioni, che oggi sarebbero quasi tutte in aree considerate molto pericolose o mediamente pericolose secondo i criteri del piano di bacino in vigore. Certo, a cambiare lo scenario sarà lo scolmatore una volta che sarà realizzato, aperto e collaudato. Ma anche in quel caso la vallata non vedrebbe azzerarsi completamente il rischio, anche perché rimarrebbero le criticità legate agli affluenti, molti dei quali sono ancora bombe pronte a esplodere al primo acquazzone.

Il documento inviato dal Comune parla chiaro: nella situazione attuale, “in caso di allerta rossa il servizio non verrà esercitato, con la chiusura tempestiva delle stazioni”. Dunque interruzione totale della metropolitana in Valbisagno, compresa Brignole che già oggi chiude nelle giornate di massima criticità idrologica. La ragione è presto chiarita: la maggior parte delle stazioni, secondo la relazione idrologica del progetto dello Skymetro, ricadrebbe nelle fasce A e B del piano di bacino (corrispondenti alle zone P3 e P2 secondo la classificazione che entrerà in vigore a breve), con la sola eccezione di Staglieno che risulta tuttora in area “ex inondabile”, quindi sicura.

Cosa accadrebbe invece in caso di allerta arancione? “Il servizio sarà limitato per la sola percorrenza dei mezzi atti a raggiungere le stazioni in zona a bassa pericolosità“, si legge ancora nella nota di Tursi. Al momento, per l’appunto, solo Staglieno, ma con lo scolmatore a regime si sbloccherebbero anche Guglielmetti e San Gottardo. Resterebbero invece off limits Romagnosi, Parenzo e Molassana, che rimarrebbero nella fascia B, caratterizzata da una media pericolosità. Oggi l’unico provvedimento è la chiusura degli accessi di Brignole sul lato di Borgo Incrociati: quest’area, infatti, è ancora in fascia B, mentre l’interno della stazione accessibile da piazza Verdi si trova in fascia C (bassa pericolosità).

Non è chiaro cosa accadrebbe in allerta rossa con lo scolmatore in funzione: tre stazioni su sei sarebbero comunque in area inondabile, quindi in teoria la linea potrebbe restare in esercizio salvo decisioni di maggiore cautela. Il documento firmato da Scarlatti specifica che “nel momento in cui verrà completato e collaudato lo scolmatore, per cui entrerà in vigore la variante ad efficacia sospesa” del piano di bacino, “le stazioni risulteranno ricadere in fasce differenti determinando una minore pericolosità delle zone, di conseguenza dovranno essere aggiornate le misure da adottare durante le allerte metereologiche“.

A dire il vero lo scolmatore del Bisagno dovrebbe diventare realtà ben prima dello Skymetro, almeno sulla carta. L’ultimo cronoprogramma “realistico” secondo le dichiarazioni dell’assessore Giacomo Giampedrone prevede la conclusione della galleria idraulica entro la fine del 2025. Il prolungamento della metropolitana fino a Molassana, nella più ottimistica delle previsioni targate Marco Bucci, sarebbe pronto a metà 2027 e il ministero dei Trasporti sta per varare una proroga che fissa la scadenza tassativa a dicembre 2029. Insomma, sembra esserci margine sufficiente per scongiurare un blocco pressoché integrale dell’impianto durante le frequenti emergenze della stagione autunnale, ma alcuni disagi saranno inevitabili a prescindere.

Tutto questo al netto degli aggiustamenti al piano di protezione civile che potrebbero scattare con la futura entrata in vigore del nuovo regolamento per l’attuazione del piano di bacino distrettuale. Le norme varate dalla Regione, ancora al vaglio degli specialisti dell’Università, prevedono infatti la possibilità di costruire anche nella vecchia “zona rossa” in base al concetto di “minore pericolosità relativa”, valutando cioè l’altezza massima raggiunta dall’acqua (in termini tecnici i tiranti idrici) a prescindere dal tempo di ritorno dell’inondazione. Questo distinguo in prospettiva potrebbe produrre effetti anche sulle norme da adottare in caso di allerta o durante eventi alluvionali.

A proposito di Bisagno, per costruire lo Skymetro sarà necessaria una specifica autorizzazione idrica in applicazione della deroga introdotta dalla Regione per ovviare alla fascia di inedificabilità assoluta entro 10 metri dai torrenti. La Regione aveva chiesto di dimostrare l’esistenza dei requisiti, in particolare l’impossibilità di prevedere un tracciato alternativo. E i progettisti hanno risposto elencando tutti i vincoli che impediscono di arretrare i piloni rispetto all’alveo, in particolare la necessità di “mantenere la viabilità il più possibile inalterata rispetto all’esistente, con l’obiettivo di garantire le larghezze minime necessarie anche per il transito dei mezzi pesanti”. Il primo riscontro favorevole era arrivato dall’unità Assetto del territorio di via Fieschi.

I tecnici della Regione avevano contestato anche la pericolosità di alcuni locali tecnici di grandi dimensioni in aree inondabili. Il progetto è stato modificato eliminando il livello interrato a San Gottardo e prevedendo un ingresso sopraelevato per il locale sotterraneo di piazzale Parenzo “per mantenere il margine di 50 centimetri rispetto ai tiranti previsti dal piano vigente, che raggiungono un massimo di un metro”.