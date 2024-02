Skymetro, il Comune ha chiesto la proroga a dicembre 2029: in arrivo il decreto del Mit

Genova. È stata trasmessa ieri al Mef la bozza del decreto con cui si dilatano i tempi del progetto Skymetro fissando al 30 giugno 2025 il termine per l’aggiudicazione dei lavori e al 31 dicembre 2029 quello per la conclusione. Una proroga che, nonostante il sindaco Marco Bucci si dichiari sempre intenzionato a partire entro quest’estate coi lavori per inaugurare l’opera nel 2027, il Comune ha chiesto ufficialmente lo scorso 13 febbraio con una comunicazione al Mit. A riferirlo è oggi il sottosegretario Tullio Ferrante in risposta all’interrogazione presentata da Luca Pastorino (Pd) in commissione Trasporti alla Camera.

Inoltre, ha detto Ferrante, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è ancora “in attesa di riscontro alla richiesta di integrazioni e di chiarimenti”, oltre che della “presentazione del progetto completo da parte del Comune di Genova”. La valutazione tecnico-economica del Mit, “finalizzata all’emissione del nulla osta tecnico per la sicurezza e alla verifica di congruità, verrà effettuata sul progetto che avrà recepito le prescrizioni” del Consiglio superiore.

“Il ministero dei Trasporti ha risposto al quesito ricordando che il Comune di Genova non ha ancora depositato la progettazione e che per questo motivo l’iter del progetto è fermo – commenta Pastorino -. Non ha invece risposto sull’eventuale previsione del completamento del tracciato sino a Struppa. Appare chiaro dalla risposta del ministero come l’atteso collegamento al centro delle valli Trebbia e alta Bisagno sia ancora in alto mare“.

“Ribatte il Mit infatti che il Comune di Genova ha chiesto una proroga in data 13 febbraio, aggiornando il cronoprogramma al 2029. Mi preme ricordare che in quei giorni, però, lo stesso Comune annunciava alla stampa l’inizio lavori nel 2024 e la loro fine nel 2027 – sottolinea Pastorino -. La risposta del Mit dimostra che tutto quel che leggiamo sui giornali è ancora da verificare e che non c’è alcuna certificazione di alcun progetto”.

Negli scorsi giorni il Rup Emanuele Scarlatti aveva chiesto alla Regione di sospendere i termini per la presentazione delle integrazioni nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. La proroga è regolarmente contemplata dalla normativa in materia, che prevede la possibilità di concedere fino a quattro mesi in più per progetti di particolare complessità tecnica.

Nel frattempo anche Valentina Ghio (Pd) ha presentato un’interrogazione al ministero dell’Ambiente sulla deroga introdotta dalla Regione per costruire nella fascia di inedificabilità assoluta del Bisagno. A rispondere è stata la sottosegretaria Vannia Gava.

“Gava ha risposto che la norma non si pone in linea generale in contrasto con il testo unico ambientale, ma non entra mai nel merito della situazione genovese e della fragilità di un territorio finito sott’acqua già troppe volte e anzi apre nuove preoccupazioni quando indica che ad oggi lo stato di realizzazione dello scolmatore del Bisagno è soltanto al 9% del percorso – commenta Ghio -. Il ministro ignora le criticità che in questi mesi sono state sollevate da cittadini, associazioni, consiglieri regionali del Pd in Comune a Genova e in Regione Liguria. La risposta non è entrata nel merito dei numerosi cambiamenti in corsa intervenuti sul progetto e sulla sospensione della Via regionale e del parere del consiglio superiore dei lavori pubblici”.

“Quella sostenuta dal ministro ci sembra una posizione particolarmente superficiale su una questione di grande rilievo: la sicurezza dei cittadini. Una posizione con la quale si preferisce non entrare nel merito delle criticità del territorio e dell’impatto dell’opera. Per questo continueremo a monitorare la vicenda perché le istituzioni agiscano con trasparenza, attenzione e si verifichi il reale impatto di un’opera di questa portata sul Bisagno e sul territorio circostante. Non siamo di fronte ad un torrente qualunque”, conclude Ghio.