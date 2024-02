Skymetro, il Comune chiede più tempo per aggiornare il progetto: tutti i rebus da risolvere

Genova. Sospendere i termini per la presentazione delle integrazioni fino al 28 febbraio. È quello che chiede in una Pec inviata alla Regione il responsabile unico di procedimento Emanuele Scarlatti, l’ingegnere che ha in mano la pratica Skymetro per conto di Palazzo Tursi, dopo la pioggia di richieste arrivate dai tecnici a conclusione della fase pubblica della Via regionale. Nulla di strano, in realtà: la proroga è regolarmente contemplata dalla normativa in materia, che prevede la possibilità di concedere fino a quattro mesi in più per progetti di particolare complessità tecnica. Di fatto, però, si profila sempre più nitidamente una dilatazione dei tempi che fa apparire arduo il traguardo imposto dal sindaco Bucci, che vorrebbe inaugurare l’opera entro giugno 2027, tra poco più di tre anni.

Sono numerose e variegate le aggiunte sollecitate dagli enti che si sono espressi: si va dalle misurazioni dell’impatto acustico alle indagini geologiche, dai rischi di contaminazione delle falde acquifere al rispetto dei piani di bacino, dall’interferenza con gli altri cantieri ai vincoli paesaggistici e architettonici. Bisogna sondare meglio il rischio frane nelle aree scelte per i parcheggi d’interscambio a Staglieno e Molassana. Un primo sì all’applicazione della deroga per costruire a meno di 10 metri dal Bisagno è arrivato, ma servirà un’autorizzazione specifica. E bisogna chiarire come si potrà garantire la stabilità dell’argine in sponda sinistra dovendolo demolire e ricostruire ogni 32 metri per inserire i piloni.

In particolare il settore Via della Regione chiede di chiarire puntualmente tre aspetti: la sostenibilità ambientale dell’opera in comparazione con diverse alternative progettuali “in relazione al critico contesto urbano dove l’opera sarà collocata”, i punti comuni e le eventuali sovrapposizioni col progetto degli assi di forza e infine “un puntuale riscontro che chiarisca la gestione delle singole successive fasi di cantiere” insieme a un’analisi sulla valutazione degli impatti cumulativi con altri cantieri che riguardano o riguarderanno la Valbisagno.

Ma i nodi da sciogliere sono molteplici. Non è ancora chiaro, ad esempio, come verrà risolta l’interferenza con l’elettrodotto di Terna, che ostacola il tracciato dello Skymetro nel tratto tra via Mandoli e via Canevari: il progetto di interramento dei cavi ad altissima tensione non è compatibile coi tempi previsti per il cantiere. Poi c’è il rebus delle fondazioni, visto che i carotaggi svolti finora hanno evidenziato la presenza di “terreno sciolto” fino a 40 metri di profondità, inadatto a reggere il basamento dei piloni.

Tutto questo al netto di un punto che potrebbe cambiare le carte in tavola: la modifica del tracciato per evitare la famigerata esse a Sant’Agata, composta da un ponte obliquo di 100 metri sul Bisagno e curve molto strette per gli standard dei treni. Era l’unica soluzione per salvaguardare al tempo stesso la continuità di carico, l’alveo del torrente e gli alberi in sponda sinistra, ma la giunta Bucci alla fine ha deciso di agire “per cautela”. Come detto sono due (tecnicamente tre) le alternative allo studio: far proseguire i treni fino a Martinez per poi invertire il senso di marcia e scendere in via Canevari con una curva più dolce, perdendo tuttavia minuti preziosi, oppure obbligare i passeggeri a scendere a Brignole, dando origine di fatto a due linee di metropolitana indipendenti. Servirebbe comunque un binario di servizio per collegarsi al deposito di Dinegro, altrimenti bisognerebbe costruirne uno in Valbisagno, aggiungendo così un nuovo problema.

Una volta scelta la soluzione, trattandosi di modifiche sostanziali e non di piccoli aggiustamenti, è difficile che il Comune possa presentarla come una semplice “integrazione” al progetto. Potrebbe rendersi necessario allora presentare una nuova istanza, con conseguente riavvio della fase pubblica e ulteriore aggravio sull’iter dell’opera. Anche perché a risentirne potrebbero essere variabili cruciali come i tempi di percorrenza e quindi l’intero piano d’esercizio, con ripercussioni sulle stime di utilizzo (secondo i calcoli attuali, 60mila utenti al giorno contando entrambe le direzioni). Non è detto, insomma, che a valle delle correzioni sul nodo di Brignole l’opera risulti ancora così vantaggiosa.

A posticipare le scadenze per lo Skymetro ci penserà comunque il ministero dei Trasporti, che ha annunciato un decreto di proroga (venendo meno la necessità di un intervento legislativo) per spostare il termine di aggiudicazione al 31 dicembre 2025. Una cautela in più, nonostante la premura del sindaco, “per fare le cose bene”, come suggeriva il viceministro Edoardo Rixi. Nel frattempo a Tursi si sono portati avanti con una “consultazione preliminare di mercato” per sondare l’interesse degli operatori economici alla successiva gara per l’affidamento dei lavori.