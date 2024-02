Si avvicina alla casa dei famigliari nonostante il divieto: arrestato 51enne, l’allarme grazie al braccialetto elettronico

Genova. E’ stato l’allarme collegato al suo braccialetto elettronico, risuonato più volte presso la sala operativa della Questura intorno alle ore 20, a far scattare l’intervento delle volanti. E’ apparso subito evidente che il 51enne si stava aggirando nei pressi dell’abitazione in cui risiedono i famigliari da cui doveva tenersi a distanza, a causa dei suoi precedenti maltrattamenti.

Dopo essersi accertati che tutti i famigliari fossero al sicuro, i poliziotti del Commissariato Cornigliano si sono messi alla ricerca dell’uomo, setacciando ogni singola via e ogni locale abitualmente frequentato, senza però trovarne traccia.

Qualche ora dopo i colleghi del Commissariato Prè, grazie anche alle segnalazioni della sala operativa che nel frattempo geolocalizzava i segnali del braccialetto elettronico, lo hanno rintracciato ubriaco in un bar del centro e lo hanno accompagnato in questura Questura, dove è rimasto in attesa del rito per direttissima previsto per stamattina.