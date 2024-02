Fuga di gas a Sestri Ponente, strade chiuse e vigili del fuoco sul posto

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e di Ireti nel pomeriggio di venerdì a Sestri Ponente per una fuga di gas che si è verificata in via Vado.

I pompieri sono intervenuti alla luce di diverse segnalazioni relative a un forte odore di gas percepibile nella zona di via Vado, via Corradi, via d’Andrade e via Giordano. I tecnici di Ireti, arrivati sul posto, hanno individuato la perdita in una tubatura in via Vado e hanno avviato le lavorazioni per riparare il guasto.

Presenti anche le pattuglie della polizia locale, che hanno chiuso al transito le strade interessate sino a piazza Poch per consentire agli operai di lavorare. La fornitura di gas è stata temporaneamente sospesa, ma dovrebbe essere ripristinata non appena il guasto sarà riparato.