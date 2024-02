Sestri Levante dichiara guerra ai padroni “furbetti”: vigili in borghese contro l’abbandono di deiezioni canine

Sestri Levante. Pattuglie della polizia locale in borghese per controllare che i padroni dei cani rispettino il regolamento cittadino in materia di igiene e decoro. L’iniziativa è del Comune di Sestri Levante, e vedrà i vigili pattugliare il territorio cittadino diversi giorni a settimana, principalmente al mattino.

L’obiettivo è vigilare, come detto, sul rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia urbana e dall’ordinanza sindacale 40/2023, che dettano le linee guida sulla gestione degli animali domestici in città: utilizzo del guinzaglio nelle aree pubbliche e in generale a uso pubblico e possesso di sacchetto e paletta per raccogliere le deiezioni canine, oltre all’obbligo di portare con sé bottigliette o altri contenitori con acqua per lavarle via.

L’ordinanza sindacale del giugno del 2023 prevede, in caso di violazione di quest’ultimo provvedimento, una sanzione che va da 25 e 500 euro, un deterrente evidentemente poco efficace per garantire il rispetto. Da qui la decisione di impiegare vigili in borghese per effettuare i controlli e, in caso di violazione, staccare multe.

“Questa iniziativa – spiegano dal Comune – è stata pensata per promuovere e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere la città più pulita per tutti e per ridurre il degrado indotto dalle deiezioni canine abbandonate su marciapiedi e strade frequentate dai cittadini, nonché le macchie delle deiezioni liquide”.