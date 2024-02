Sestri Levante, 1 milione dalla Regione per la messa in sicurezza del torrente Gromolo

Genova. Via libera da Regione Liguria al finanziamento di 1 milione e 550mila euro per il consolidamento dell’arginatura del torrente Gromolo, nel Comune di Sestri Levante, con particolare attenzione al tratto attraversato dal ponte medievale. L’intervento è stato considerato prioritario nella prevenzione del potenziale collasso di parte degli argini che, in caso di maltempo, potrebbe causare gravi conseguenze all’abitato, alle infrastrutture e alla viabilità.

“Regione Liguria si impegna concretamente, sia con fondi propri, che recependo importanti risorse dal Ministero, nella tutela del territorio e dei suoi cittadini – commenta l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone -. Lo stanziamento di oltre un milione e mezzo a favore del Comune di Sestri Levante dimostra una forte determinazione nel fronteggiare le sfide legate alla gestione delle emergenze, ma soprattutto alla prevenzione dei rischi naturali, con un approccio resiliente. Considerando che il torrente Gromolo era stato inserito dalla Regione nel Piano degli investimenti relativi agli eccezionali eventi meteorologici dell’ottobre 2018, oggi possiamo dire di aver raggiunto un nuovo obiettivo per il futuro della Liguria, dei suoi cittadini e delle aziende che investono sul territorio. Regione Liguria e l’assessorato competente – prosegue – si impegnano inoltre a incrementare anno dopo anno le risorse a disposizione”.

Nello specifico, il miglioramento strutturale dell’opera idraulica di terza categoria, e pertanto di competenza regionale, è finanziato con risorse della Legge n. 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026). Il sopracitato importo di 1 milione e 550mila euro è quanto assegnato alla Regione Liguria per l’annualità in corso.

“Un importante finanziamento che ci permetterà di migliorare la sicurezza in due aree significative della città, riducendo il rischio idrogeologico a Sestri Levante – sottolinea il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas – Le progettazioni di tali interventi, coerenti con il nostro programma di mandato, riconosciute con tale finanziamento potranno ora passare alla fase operativa. Si ringrazia Regione Liguria e l’assessore Giampedrone per l’attenzione dedicata al nostro territorio”.

“L’arrivo di poco più di un milione e mezzo di euro dal Governo per l’arginatura del Torrente Gromolo, a Sestri Levante, è una buona notizia perché si tratta di un’opera fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini. Gli argini del torrente, dopo l’alluvione che ha colpito il levante ligure nel 2018, risultavano infatti in pessimo stato per quanto riguarda i muri di contenimento della sponda destra, in particolare nel tratto a monte del ponte medievale S. Stefano. Una delibera di Giunta, approvata oggi, ha reso disponibili i fondi per risistemare gli argini. Un’opera strettamente necessaria per mettere in sicurezza, in caso di piena, tutta l’area circostante, le abitazioni e i cittadini. La sicurezza e la lotta contro il dissesto idrogeologico è fra le priorità della Regione Liguria. Grazie al Ministero per l’Economia e le Finanze e al Ministro Giorgetti e un ringraziamento anche all’Assessore Giampedrone per il buon lavoro svolto”. Così Sandro Garibaldi, Consigliere della Lega in Regione Liguria e membro della IV Commissione Territorio e Ambiente.