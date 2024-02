Servizio Civile 2024 con AISM: opportunità alla sede nazionale di Genova

Genova. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale 2024, offrendo 52.236 posti disponibili per giovani dai 18 ai 28 anni, desiderosi di mettersi in gioco sia in Italia che all’estero.

I candidati selezionati avranno l’opportunità di ricevere un assegno mensile di 507,30 Euro. Tra gli enti del terzo settore che offrono questa possibilità, figura anche AISM con 98 sezioni provinciali sul territorio. A Genova, i giovani interessati possono presentare la domanda di servizio civile presso la Sede Nazionale AISM, in Via Operai 40. Il progetto “Cultura e Destinazione Inclusive” offre 4 posti e accoglie domande fino al 15 febbraio 2024 entro le ore 14.00. Il progetto ha come obiettivo principale la promozione di un turismo accessibile e inclusivo nel territorio ligure, contribuendo a una società più inclusiva ed equa, specialmente nei confronti delle persone con disabilità o esigenze specifiche. Attraverso l’implicazione dei volontari in un percorso di formazione e attività di mappatura delle spiagge e dei musei liguri, il progetto mira a migliorare l’accessibilità dei luoghi e promuovere l’inclusione sociale. Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle modalità di presentazione della domanda, si invita a visitare il seguente link: https://aism.it/servizio-civile-universale-al-il-nuovo-bando.