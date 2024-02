La cronaca LIVE di Pisa vs Sampdoria: Rigore Samp annullato al VAR (2-0)

PISA 2 (57′ Caracciolo, 69′ Barbieri) VS SAMPDORIA 0

94′ Ammonito Conti per aver trattenuto Esteves e aver fermato un possibile contropiede pericoloso.

93′ Azione personale di Ghilardi che prende palla nella sua metà campo e la porta ridosso dell’area di rigore, serve poi De Luca che calcia sul primo palo. Nicolas deve deviare in calcio d’angolo.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

89′ Cambi da ambo le parti. Per la Samp, fuori Depaoli per Alesi, per il Pisa fuori Veloso per Piccinini.

80′ Cambio per la Samp: fuori Darboe per Conti.

76′ Dopo il check di Baroni al VAR, l’arbitro decide di annullare il rigore alla Samp, semplice rimessa per Nicolas.

73′ Rigore per la Samp conquistato da Depaoli dopo il contrasto con Leverbe ed Esteves. Samp che può accorciare le distanze, De Luca dagli 11 metri.

70′ Ammonito Marin per un fallo a centrocampo in ritardo. Cambio per i nerazzurri: fuori Arena e Torregrossa per Leverbe e Moreo.

69′ Barbieri fa 2 a 0 e deposita in rete l’appoggio di testa di Tourè. Difesa blucerchiata troppo statica in questa fase di gioco che si è completamente disinteressata della possibile incursione avversaria. Bravo invece Barbieri a crederci e a concludere. Doppio vantaggio Pisa.

67′ Proteste blucerchiate per un possibile rigore, ma Baroni fa cenno a Depaoli di alzarsi.

66′ Subito prima grande occasione per De Luca che calcia forte verso la porta, pronto Nicolas a ribattere. Sulla ribattuta ci prova poi di prima Darboe, ma Canestrelli, reattivo, devia fuori dall’area.

65′ Due cambi per cercare di risollevare le sorti del match, dentro De Luca e Girelli per Esposito e Askildsen.

57′ E invece la risolve Caracciolo con una conclusione a giro da fuori area veramente magistrale, il gol della domenica! Pallone messo fuori da Marin proprio per il numero 4 che a sorpresa, da 25 metri, prende la mira e calcia forte e preciso sotto al sette, pallone imparabile. Pisa in vantaggio!

56′ Fase di estremo studio da parte del Pisa che si, ha il pallino del gioco ma arriva difficilmente davanti all’area. Con l’aumento della quantità della pioggia, la partita adesso è diventata anche molto più complicata per i giocatori che faticano negli interventi e nelle giocate.

50′ Percussione di Esposito che fa secchi nello stretto tre giocatori in area e poi prova la conclusione. Pallone messo fuori ma l’ultimo tocco è il suo, rimessa Pisa dal fondo.

45′ Si riprende, pallone per la Sampdoria, costretta a giocare in 10 dopo il doppio giallo conferito a Giordano. Subentra Barreca al posto di Ricci, con Pirlo che predisponde un 4-3-1-1. L’espulsione del numero 21 ha una spiegazione al suo interno. Il regolamento arbitrale afferma che, il contrasto del giocatore ai danni di Barbieri è di tipo “SPA” ovvero “stop promessing attack”, interrompere un’azione promettente. Se fosse avvenuto all’interno dell’area sarebbe stato depenalizzato e assegnato il calcio di rigore. Intervento invece avvenuto fuori dall’area e quindi penalizzato con il cartellino giallo. Cambio anche per il Pisa, all’interno Bonfanti al posto di Hermansson.

Secondo tempo

50′ Termina con un minuto supplementare in più la prima parte di confronto tra Pisa e Sampdoria. Termina 0 a 0 con la Samp in 10 uomini dopo l’espulsione di Giordano.

45′ Batte la punizione Esteves, pallone di poco fuori dal sette. Concessi 4 minuti di recupero.

44′ Il VAR richiama Baroni,il toccoè avvenuto fuori dall’area. Cartellino giallo per Giordano dopo il fallo di pochi minuti prima e quindi espulsione per lui. Dejavù per la panchina doriana, episodio simile avvenuto alla fine del primo tempo di Venezia vs Sampdoria, ma quella volta era stato assegnato a Benedetti.

43′ Incrocio tra Giordano e Barbieri, fallo e possibile rigore per il Pisa. Bisogna solo valutare la posizione del fallo, se è avvenuta fuori o dentro l’area.

41′ Ammonito Giordano per un fallo su Veloso che cade e rimane a terra dopo il contrasto. Il numero 21 viene ammonito e non la prende bene, andando a spintonare Veloso ancora a terra sotto gli occhi di Baroni che, però, lo richiama solo verbalmente.

39′ Ammonito Canestrelli per un brutto fallo nel tentativo di recuperare palla.

32′ Fallo di Depaoli su Nicolas fuori dall’area. Rischio per il portiere del Pisa che ha ripensamenti sull’intervento e per poco non si fa soffiare il pallone dal laterale ospite. Bravo invece a proteggerlo con il corpo vicino alla linea di fondo e a farsi buttare giù per conquistare fallo.

29′ Bravissimo Darboe a saltare prima Marin e poi Arena. Fallo di quest’ultimo e punizione dai 30 metri, Sul pallone Esposito e Giordano. Il tiro lo prende poi l’ex Inter, ma la conclusione si spegne sulla barriera.

23′ Disastro in costruzione per la Sampdoria. Darboe che fino a qua sta disputando un’ottima partita perde palla e favorisce il contropiede uno contro uno di Tourè. Ricci deve intervenire in scivolata e fermare l’azione, Baroni decide poi di ammonirlo.

20′ Ripreso il match dopo il cambio di attrezzatura. Minuti che verrano recuperati dopo il 45′.

18′ Gioco momentaneamente fermo per problemi al microfono di Baroni.

14′ Gran palla di Arena che mette in mezzo dall’esterno dell’area e per poco no trova Torregrossa. Piccola occasione anche per il Pisa.

12′ Esposito vicinissimo al gol! La punta blucerchiata con una finta manda fuori giri Caracciolo e poi conclude, bravissimo Nicolas a chiudere lo specchio. Probabilmente sarebbe stato annullato per fuorigioco o quantomeno rivisto al VAR.

10′ Gonzalez prova il tiro/cross dalla trequarti, pallone che Nicolas lascia uscire tranquillamente dalla linea di fondo.

9′ Ammonizione anche per Hermansson, fallo duro ai danni di Askildsen. Entrambi i central di ambo i club già ammoniti.

6′ Esteves prova a sfondare la difesa sampdoriana, Stojanovic fa buona guardia e accompagna l’ex Porto sul fondo.

5′ Partita iniziata da poco ma già con qualche occasione e alcuni falli. Sul calcio d’angolo del Pisa, Canestrelli è troppo prorompente e, travolgendo un difensore ospite, perde il possesso del pallone.

3′ Subito prima ammonizione per Gonzalez, intervento in ritardo su Arena che ottiene una punizione da un’ottima mattonella.

2′ Subito scambio nello stretto tra Arene e Torregrossa, ottima idea sfumata però grazie all’intervento di Piccini. Palla poi raccolta da Darboe che, cadendo dopo il contrasto, ottiene il fallo.

1′ Si comincia, palla per i padroni di casa. Campo pesante oggi, a Pisa sta piovendo molto da tutto il giorno.

Primo tempo

Pisa. Buongiorno a tutti cari lettori e ben ritrovati per la webcronaca LIVE, minuto per minuto, di Pisa vs Sampdoria. La squadra di Andrea Pirlo affronterà il Pisa di Aquilani, vecchia conoscenza calcistica visto il passato di entrambi nella nazionale italiana. Subito in campo il nuovo acquisto Ebrima Darboe, ex scuola Roma pronto a prendere il posto di Vieira a centrocampo dopo il suo infortunio. Partita fondamentale per ambo le formazioni vista la loro posizione in classifica, tredicesimo e quattordicesimo posto ma con entrambe punti uguali, 27, come anche Bari e Sudtirol, una vittoria oggi potrebbe essere cruciale per risollevarsi di qualche posizione in classifica, potendo anche addirittura salire all’undicesimo posto.

Pisa: Nicolas, Canestrelli, Caracciolo, Hermannson, Barbieri, Marin, Veloso, Tourè, Esteves, Arena, Torregrossa.

Allenatore: Aquilani

A disposizione: Leverbe, Tramoni, Bonfanti, Mlakar, Beruatto, Loria, Masucci, Valoti, Moreo, Campani, Piccinini.

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez, Piccini, Askildsen, Darboe, Giordano, Ricci, Depaoli, Esposito.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Barreca, De Luca, Tantalocchi, Kasami, Alvarez, Ravaglia, Murru, Girelli, Conti, Alesi, Leoni, Pozzato.

Arbitri incontro: Baroni della sezione di Firenze, assistito da Miniutti di Maniago e Severino di Campobasso. Quarto ufficiale: Vergaro di Bari. Al VAR: Serra di Torino

Ammoniti: Gonzalez (SAM), Hermansson (PIS), Ricci (SAM), Canestrelli (PIS), Giordano (SAM, doppio giallo ed espulsione), Marin (PIS)