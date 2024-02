Seminava terrore tra i giovanissimi ad Albaro, rapinatore minorenne arrestato dalla polizia

Genova. Un ragazzo minorenne, di nazionalità egiziana, è stato arrestato dalla polizia di Stato su disposizione della procura di Genova. E’ ritenuto responsabile di almeno due rapine commesse nei primi giorni del 2024 nel quartiere di Albaro.

Il provvedimento restrittivo arriva al termine delle indagini avviate dalla squadra mobile, sezione Contrasto al crimine diffuso, dopo una serie di rapine ai danni di adolescenti o appena maggiorenni nella zona residenziale anche nelle settimane del dicembre 2023.

Ma in particolare l’arresto si riferisce all’episodio della sera del 2 gennaio: un ragazzo diciottenne, mentre camminava nei pressi della piscina di Albaro, era stato rapinato da un giovane dal volto parzialmente coperto che, dopo averlo minacciato con un punteruolo e averlo trattenuto per impedirgli di fuggire, si faceva consegnare il denaro che aveva nel portafoglio.

In tale occasione, la vittima riusciva poi a fuggire gettandosi sulla carreggiata stradale per chiedere aiuto e approfittava di un passaggio di un motociclista.

Il 4 gennaio, sempre di sera e sempre nella medesima zona, un altro ragazzo richiedeva l’intervento della polizia perché aveva subito un tentativo di rapina a opera di un ragazzo, la cui descrizione era compatibile con quello dell’episodio precedente. In questo caso, la vittima 24enne era fuggita nonostante la minaccia con un coltello.

Nella circostanza, una volante dell’ufficio prevenzione generale intervenuta, grazie alla precisa descrizione fornita, aveva rintracciato a poca distanza l’arrestato, trovandolo in possesso di un coltello e di un passamontagna artigianale – un berretto di lana su cui erano state ricavati due buchi all’altezza degli occhi.

Il minorenne è stato denunciato in stato di libertà, oltre che per il tentativo di rapina, anche per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato del coltello, e rifiuto di indicare le generalità, tanto da essere identificato solo tramite le impronte digitali.

La successiva attività investigativa della Mobile ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario, che pienamente condiviso dalla autorità giudiziaria, è scaturito nell’emissione da parte del Gip presso il tribunale di Minorenni del provvedimento restrittivo a suo carico.

L’arrestato è stato rintracciato presso la comunità che temporaneamente lo accoglieva per essere condotto in un istituto per minori.