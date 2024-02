Secondo raduno per la Rappresentativa Provinciale Under 14 Genova

Serra Riccò. La Rappresentativa Provinciale Under 14 (leva 2010) ha effettuato, su terreno del ‘Negrotto Cambiaso’ di Serra Riccò, il secondo raduno, per la preparazione in vista del Torneo delle Province.

Mister Joscka Bonaldi ha schierato due formazioni, che si sono affrontate in due tempi di quaranta minuti cadauno.

Di seguito i giocatori selezionati:

Squadra Rossa (1° tempo, 4-2-3-1): Scalise; Maresca, Blacio Aguilar, Aromino, Marvaso; Moussaddak, Panasia; Hila, D’Ambrosio, Haxhiraj; Scaramozzino

Secondo tempo (4-3-1-2): Pavesi; Cossu, Maresca, Aromino, Marvaso; Melòe, Innocenti, Lazaj: Haxhiraj: Scaramozzino, Hila

Squadra Blu (1° tempo, 4-3-3): Patrone; Vitello, Xhaferi, Crocco, Gualtieri; Girgenti, Blasi, Perasso; Accattini, Antuoni, Danese

Secondo tempo (4-3.3): Traverso, Fallo, Xhaferi, Verreschi, Vitello; Cocuzzo, Schiaffino, Perasso; Accattini, Reisposto, Busca