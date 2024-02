Scuola, scompare l’entrata in ruolo per gli insegnanti di sostegno: la rabbia dei corsisti genovesi

Genova. Sconcerto e sgomento nel mondo della scuola e degli insegnanti di sostegno. Nel decreto Milleproroghe approvato in questi giorni sparisce la possibilità di ricorrere alla procedura straordinaria ex articolo 59, in base alla quale per tre anni si è attinto ai fini dell’immissione in ruolo dei docenti specializzati al sostegno.

“Questo è un fatto molto grave – scrive un gruppo di corsisti del tirocinio formativo attivo attivato dall’Università di Genova – perché precarizza, ancora una volta, il mondo della scuola e la figura dell’insegnante di sostegno. I docenti dopo aver ultimato gli studi universitari e aver svolto tramite procedura concorsuale (una preselettiva, una prova scritta e una prova orale) il corso abilitante per il sostegno (Tfa), impegnando risorse economiche (3mila euro), fisiche (lezioni infrasettimanali e nei weekend, esami, tesi) e umane (175 ore di tirocinio gratuito) si ritrovano senza alcuna risposta sul proprio futuro”.

“Ci chiediamo quale progetto di vita possiamo dare ai nostri studenti se neanche noi ne abbiamo uno, chiediamo ai parlamentari liguri la possibilità che anche quest’anno si usufruisca della procedura straordinaria ex articolo 59. La contraddizione più evidente è che nel Tfa VIII ciclo (attualmente in corso, finirà il 30 giugno) partecipano anche i sovrannumerari del ciclo precedente, ovvero l’anno in cui i colleghi sono stati immessi in ruolo con l’ex art 59. Insomma, bando identico, ma regole diverse”.

“Invitiamo alla partecipazione del presidio davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) il prossimo 4 marzo alle ore 15 in viale Trastevere organizzato dai colleghi corsisti di Roma. Urgono risposte chiare e una direzione univoca del Miur e di tutta la parte politica e sindacale. Perché non è solo un discorso di precarietà, ma di classi più fragili, meno inclusive e di studenti più soli”, concludono.