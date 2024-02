Scuola, aperte le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Liceti di Rapallo

Genova. Sono aperte dal 15 febbraio le iscrizioni ai corsi serali dell’Istituto Liceti di Rapallo, destinati ad adulti lavoratori e a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi e conseguire il diploma negli indirizzi Istituto Tecnico Economico (Sistemi Informativi Aziendali) e Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica con Curvatura Elettrica-Elettronica.

Per informazioni si può contattare la segreteria didattica dell’Istituto Liceti nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14;

il martedì e il giovedì anche dalle 15.15 alle 16.15.

II numero di telefono è 018563936. Si può inoltre inviare una mail all’indirizzo didattica@liceti.it e/o cordara@liceti.it.

C’è anche la possibilità di un colloquio orientativo individuale, per definire un piano di studi personalizzato alla luce delle precedenti esperienze scolastiche e lavorative. Per maggiori informazioni si può inoltre consultare il sito www.liceti.edu.it, nella sezione “Istruzione Serale Adulti”, dove è anche indicato il link per le iscrizioni.