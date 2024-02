Sconti e offerte Samsung: guida al risparmio sui must have della marca

Samsung è il brand coreano più conosciuto a livello mondiale per i suoi prodotti all’avanguardia e di altissima qualità nei settori dell’high tech e degli elettrodomestici. Le notevoli prestazioni degli articoli Samsung si riflettono sui loro prezzi, leggermente più alti rispetto a quelli dei meno famosi competitor, ma comunque in linea con la fascia alta alla quale appartengono. Per questa ragione, prima di acquistare gli articoli del brand coreano è consigliabile dare un’occhiata alle offerte speciali e ai codici sconto Samsung disseminati per il web, grazie ai quali è possibile risparmiare notevolmente sui prezzi di mercato senza rinunciare a qualità e innovazione.

Sconti Samsung su smartphone, tablet e smartwatch

Ciò che ha reso celebre il marchio Samsung sono senza dubbio i suoi smartphone di ultima generazione. Quelli della serie S sono i top del marchio per prestazioni, gli unici che per caratteristiche tecniche possono competere con gli iPhone di casa Apple. La punta di diamante del marchio sono al momento gli smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra e Samsung Galaxy S24 dotati di fotocamere grandangolari da 50 MP arricchite con la tecnologia di ottimizzazione dettagli utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare profondità e definizione degli scatti. Sebbene il prezzo sia elevato, grazie al codice sconto Samsung attivabile sul sito, è possibile risparmiare fino a 380€ sul prezzo di lancio di questi modelli.

Per chi invece cerca smartphone di qualità ma di fascia più accessibile, i modelli precedenti come Samsung S22 e Samsung S23 e Samsung Galaxy S23 Ultra rappresentano un buon compromesso in quanto caratterizzati dalle tecnologie avanzate e dal conveniente rapporto qualità prezzo.

Se cerchi degli smartphone dal design unico e originale, ma pratici allo stesso tempo, le versioni dallo schermo pieghevole Samsung Galaxy Z Flip5, e Galaxy Z Fold 5 rappresentano la scelta giusta. Progettati per gli amanti dei display ampli e immersivi, questi innovativi smartphone foldable grazie alla loro ergonomicità e alla resistenza all’acqua, sono ideali per chi cerca dei modelli versatili e poco ingombranti senza rinunciare alle alte prestazioni dei prodotti Samsung.

Per chi desidera approfittare di sconti e promozioni sui prodotti Samsung, come smartwatch e tablet, l’inizio della stagione offre interessanti opportunità. Oltre ai ribassi sui modelli Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 5, dovuti alla recente uscita dei nuovi modelli Watch 6 e Watch 5 Pro, è possibile accedere a ulteriori sconti visitando diverse pagine web specializzate nella pubblicazione di sconti e coupon Samsung dove attualmente è possibile trovare numerose promozioni sui più recenti modelli di tablet, come il Galaxy Tab S9, A7 o S6 Lite, smartphone, elettrodomestici e televisori. Per rimanere aggiornato sulle ultime offerte e i nuovi lanci, ti consiglio di iscriverti alle newsletter di Samsung.

Promozioni Samsung per rendere la tua casa smart con gli elettrodomestici di ultima generazione

Per chi vuole rinnovare casa con prodotti intelligenti e a basso impatto energetico, il brand è solito lanciare spesso lo sconto Samsung Bundle, una riduzione in percentuale variabile sul prezzo totale, applicabile sull’acquisto di due o tre prodotti del marchio. Il miglior consiglio per risparmiare è, in questi casi, quello di approfittare di queste promozioni Samsung per comprare gli articoli più popolari o comunque più all’avanguardia del momento, visto che risultano spesso tra i più costosi. Tra i modelli da non perdere, spesso inclusi nell’offerta, ci sono i frigoriferi Samsung: da quello americano, ideale per famiglie numerose, al frigorifero no frost, passando per quelli a doppia porta in acciaio inox, fino ai frigoriferi combinati che grazie al loro motore singolo rappresentano la scelta perfetta per chi vuole ridurre il proprio impatto ambientale.

Se stai pensando ai prodotti da abbinare per accedere all’offerta sopra menzionata, vi è un vasto catalogo tra cui scegliere: dalle asciugatrici e lavatrici Samsung ad alta efficienza energetica e dalle capacità variabili comprese tra gli 8kg e i 18kg, fino ai televisori di ultima generazione. Tra i modelli da tenere d’occhio ci sono il televisore Samsung OLED S95 C, e tutti i modelli Neo QLED ultrasottili che, grazie ai pixel autoilluminanti della tecnologia Quantum Dot, forniscono un’esperienza di visualizzazione fuori dal comune.

In conclusione, nonostante l’alta fascia alla quale appartengono i prodotti Samsung, grazie alle numerose offerte e codici sconto disseminati per il web è sempre possibile portarsi a casa degli articoli di ultimissima tecnologia e dal design elegante a dei costi contenuti.