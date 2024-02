Scippata della borsa in pieno centro: paura per una pensionata

Genova. Uno scippo lungo una scalinata che soltanto per puro caso non si è trasformato in tragedia. Vittima una donna di 88 anni che si è vista strappare la borsa dalle mani mentre scendeva i gradini che collegano via Frugoni a via Ippolito d’Aste.

È successo martedì pomeriggio intorno alle 16. La pensionata stava scendendo le scale quando un giovane è comparso correndo e le ha strattonato il braccio per prendere la borsa. Poi è scappato a piedi.

La donna è fortunatamente riuscita a mantenersi in equilibrio, e non è rimasta ferita. Ha subito chiesto aiuto ed è partita la chiamata al 112. Ai poliziotti delle volanti ha fornito una descrizione dello scippatore, riferendo che nella borsa erano contenuti portafoglio, telefono e altri oggetti personali. Sotto choc, ma incolume, ha rifiutato le cure mediche.

Gli agenti hanno subito avviato le ricerche in zona, ma dello scippatore non c’era ormai più traccia. Indagini sono ora in corso, e qualche dettaglio utile potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza cittadine.