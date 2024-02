Schianto tra auto e moto in corso Saffi: 25enne in codice rosso. Coinvolto anche un autobus

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio in corso Aurelio Saffi, dove poco prima delle 15 una moto si è schiantata contro un’auto, andando poi a scontrarsi contro un autobus in attesa alla fermata.

Alla guida della mota un giovane di 25 anni che ha riportato diverse ferite gravi, di cui una alla testa, venendo prima soccorso sul posto e poi trasportato in codice rosso al San Martino. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale. Secondo i primi accertamenti la moto viaggiava in direzione ponente, mentre l’auto verso la Foce. Quest’ultima avrebbe svoltato verso via Vannucci. Poi il forte impatto. La moto poi sarebbe carambolata a bordo strada colpendo di striscio un pedone, mentre il centauro avrebbe urtato ulteriormente un autobus al momento in sosta alla vicina fermata.

Gli agenti della locale, dopo i soccorsi, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire ad eventuali responsabilità