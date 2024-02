Scarafaggi morti nel frigo e scarse condizioni igieniche, chiuso un bar a Sottoripa

Genova. Le volanti della polizia ieri mattina hanno eseguito un controllo di polizia amministrativa in un bar di Sottoripa 69R, il bar Marco. Il controllo, effettuato intorno alle 11, ha avuto come esito la constatazione di diverse violazioni tra cui le pessime condizioni igieniche con la presenza, fra l’altro di blatte morte nel frigo.

Gli agenti hanno a quel punto chiamato in supporto gli ispettori della Asl3 che hanno confermato le violazioni tra cui quella di un estintore non facilmente raggiungibile e non revisionato.

Il bar, di proprietà di un imprenditore cinese, è stato chiuso e il proprietario sanzionato.

Solo il giorno precedente un controllo analogo ha portato alla chiusura di una rosticceria cinese in via Sestri a Sestri ponente.