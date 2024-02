Sanremo, ecco la seconda cartolina “Liguria da baciare” tra amore e bellezze del territorio

Sanremo. Dopo il grande successo di pubblico della prima versione, che nella serata inaugurale del Festival è stata vista da oltre sei milioni e mezzo di spettatori, la Liguria e le sue bellezze sono di nuovo protagoniste di Sanremo con la seconda cartolina “Liguria da baciare”, andata in onda mercoledì sera. I due filmati realizzati per la 74esima edizione della kermesse saranno trasmessi alternati, uno per serata, fino a sabato 10 febbraio.

Diretta dal regista Fausto Brizzi, la cartolina di Regione Liguria celebra la forza dirompente dell’amore e di una delle sue espressioni più intense, il bacio, simbolo di passione, accoglienza e sentimento. Al centro della scena, oltre alle bellezze del territorio ligure, ci sono i liguri stessi: gli interpreti, infatti, sono stati scelti durante un apposito casting, realizzato a Genova lo scorso 20 gennaio.

A fare da sfondo ai baci, alcuni dei luoghi più affascinanti della Liguria, come Boccadasse, Nervi, Portovenere, Camogli, Cervo e Alassio, oltre alle Cinque Terre. E, per le Cinque Terre, la parola “amore” assume un significato in più: le cartoline trasmesse a Sanremo danno infatti il via alla campagna promozionale Liguria 2024, che in estate culminerà con l’inaugurazione della restaurata via dell’Amore, patrimonio Unesco e tra gli angoli di Liguria più conosciuti e apprezzati nel mondo.

Dopo il Festival, la campagna “Liguria da baciare” approderà sulle reti televisive nazionali. Tra le caratteristiche peculiari dell’iniziativa, l’appello al pubblico a ‘proseguire’ in autonomia la cartolina, realizzando e inviando foto dei propri baci ambientati nei panorami liguri taggando @lamialiguria con l’hashtag #liguriadabaciare.