Sanità, la Liguria chiede allo Stato 150 milioni in più: “Siamo la regione più vecchia d’Europa”

Genova. La Liguria batte cassa a Roma dopo la certificazione arrivata dall’Eurostat come regione più vecchia del continente con un’età mediana di 52,1 anni. Un elemento, quello dell’anzianità della popolazione, di cui lo Stato tiene conto solo in minima parte quando si tratta di ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale. Nel 2023 la Liguria si è vista assegnare 3,4 miliardi: secondo le stime di Alisa, se la componente demografica pesasse di più la dotazione crescerebbe almeno di 150 milioni all’anno.

Il presidente Giovanni Toti lo spiega con una metafora: “Se corro i cento metri a 55 anni un po’ sovrappeso faccio più fatica di un ventenne ben allenato. Se poi la spartizione dei fondi non tiene conto dell’età media della popolazione, il 55enne sovrappeso viene affardellato con alcune borracce da portare per i compagni. Superare i 65 anni di età significa affrontare un periodo in cui le malattie croniche devono essere curate e devono essere garantiti i Lea, e questo comporta l’aumento della spesa per visite, ospedalizzazioni e farmaci. Tutto ciò si riverbera sul disavanzo della sanità, che non è dovuto a distrazione o sciatteria, ma è un disavanzo strutturale che la Liguria ripiana tutti gli anni“.

A illustrare il problema coi numeri è il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi: “I dati ci mostrano che, rispetto a un adulto di 45-64 anni, la spesa ospedaliera per una persona nella fascia 65-75 anni è circa due volte e mezzo e per un over 75 arriva a 3,2-3,3 volte tanto. Gli indicatori del Mef e del ministero della Salute sono coincidenti coi nostri studi, questo vuol dire che noi non spendiamo di più rispetto al gold standard. Il problema è che nel riparto del fondo sanitario nazionale è considerata solo la metà di questo effetto. Questo vale circa 100 milioni di euro per il nostro sistema, quindi un impatto importante.

Ad oggi meno del 30% delle risorse assegnate dallo Stato nelle varie voci (prevenzione, territoriale, specialistica, ospedaliera, ecc.) tiene conto dell’età della popolazione, il resto si base semplicemente sul numero di abitanti di ciascuna regione. “Se arrivassimo a pesare sull’anzianità almeno due terzi di questi fattori, il delta sarebbe di 150 milioni di euro, anche con un atteggiamento molto conservativo”, conclude il ragionamento Ansaldi.

Spetterà dunque al presidente Toti andare in pressing per cambiare le carte in tavola a livello nazionale: “Siamo andati dal ministro l’altro ieri giusto per porre questo tema. Siccome siamo alla vigilia dell’inizio del lungo iter del riparto che prevede una bozza da parte del ministero e poi una discussione per raggiungere l’intesa con le Regioni, noi abbiamo chiesto al ministro della Salute che il riparto iniziale su cui le Regioni discuteranno tenga conto del fattore anzianità che oggi conta molto poco, una percentuale molto sottostimata a nostro modo di vedere”.

“Dopodiché – prosegue Toti – è evidente che tutto questo sarà tema di discussione prima all’interno del ministero, Agenas, Aifa, Issa, poi arriverà la bozza di riparto e poi ci sarà la discussione in Conferenza Stato-Regioni, dove da sempre c’è la richiesta di stimareL diversamente l’impatto della deprivazione, che è tipicamente una richiesta di alcune grandi regioni del Sud, capofila la Campania. È una discussione che va avanti da molto tempo, prima o poi occorrerà mettersi intorno a un tavolo per stabilire criteri di maggiore equità. Noi continuiamo a sostenere che l’anzianità sia un tema prevalente rispetto alla deprivazione“.

Nonostante questo handicap, la Liguria risulta promossa sul rispetto dei Lea (i livelli essenziali di assistenza), ottenendo nel 2022 un punteggio di 86,61 in area distrettuale e 76,67 in area ospedaliera (la sufficienza è fissata a 60), classificandosi rispettivamente al sesto e all’undicesimo posto a livello nazionale. “Siccome la Liguria riesce a garantire i Lea come lo fanno altre Regioni, ma con risorse inferiori secondo i propri bisogni, significa che l’efficienza del sistema in ambito ospedaliero deve essere il 7-8% in più“, riflette Ansaldi.

Novità in arrivo anche sul fronte delle liste d’attesa: “Il 29 febbraio – annuncia Toti – si chiuderanno infatti le valutazioni sulle offerte ricevute a proposito degli oltre 7 milioni per prestazioni diagnostiche. Dai primi giorni di marzo con le assegnazioni si potrà quindi registrare un graduale miglioramento nei tempi di attesa. A ruota, grazie alla digitalizzazione portata avanti da Regione Liguria, seguiranno i bandi di gara per cardiologia, ortopedia protesi, oculistica e, in seguito, chirurgia“.

A proposito di anziani, sono significativi i dati relativi alla presa in carico di over 65, nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata- Grazie ai fondi del Pnrr è stata incrementata l’attività dei servizi territoriali che porterà all’obiettivo finale del 2025 di presa in carico domiciliare di oltre 41mila over 65 che rappresentano il 10% della popolazione attesa in quella fascia d’età. L’incremento progressivo di anziani in carico all’Adi è iniziato nel 2021 con circa 15mila soggetti, si è passati a 26mila nel 2022, si è arrivati a oltre 30mila anziani nel 2023, per il 2024 si punta a raggiungere oltre 39mila persone e traguardare l’obiettivo finale del 2025. Grazie a questa progettualità la Regione Liguria incasserà complessivamente 80,2 milioni di euro.

“Grazie all’attività dei servizi distrettuali liguri – commenta l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – la Regione Liguria è stata nel 2023 una delle sette regioni a raggiungere l’obiettivo assegnato dal Pnrr. Per le persone prese in carico sono stati creati percorsi assistenziali che vanno dalle prestazioni di base a quelle specialistiche consentendo alla persona di rimanere al proprio domicilio inteso come territorio. Questo processo scongiura così il fenomeno dell’ospedalizzazione o accelera percorsi di rientro a domicilio nell’ambito delle dimissioni protetta. Tutto è reso possibile anche grazie alla continuità assistenziale informatizzata: tutte le informazioni di assistenza e di cura della persona sono inserite in una cartella elettronica (cartella a casa) che raccoglie passo dopo passo tutte le prestazioni ricevute e che servirà anche alle future centrali operative territoriali per la migliore veicolazione dei dati nei differenti momenti di cura”.